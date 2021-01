Nieuwe piano voor station Eindhoven, gesloopt exemplaar naar Spoorwegmuseum

In de hal van station Eindhoven Centraal is woensdagmiddag een nieuwe piano geplaatst. De vorige piano sneuvelde zondag tijdens de rellen. De NS gaat de piano die werd gesloopt door relschoppers schenken aan het Spoorwegmuseum.

Woensdag werd er een nieuwe piano bezorgd in Eindhoven. Volgens een woordvoerder van de NS zit een groep ondernemers uit de stad achter het initiatief. "Daar zijn we heel blij mee", zegt de NS. "Het station is van de stad, dus het is mooi dat het idee van de nieuwe piano ook uit de stad komt."

De slooppartij bleef niet beperkt tot de witte piano in de stationshal. Ook al het glaswerk van het Centraal Station moest eraan geloven. Een auto van ProRail werd in brand gestoken en de Jumbo-supermarkt in het stationsgebouw werd geplunderd. De totale schade aan het station loopt volgens de NS in de tonnen. Het gaat zeker twee maanden duren voordat alle schade hersteld is.