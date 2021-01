Rellen Eindhoven: 1100 mensen geven beelden of tips aan de politie

Een luchtopname vanuit het Student Hotel zondag (foto: archief). vergroot

Ruim 1100 mensen hebben beelden of informatie gedeeld met politie over de rellen in Eindhoven. Dat maakte de politie woensdagmiddag bekend. Mede daardoor konden dinsdagavond nog eens twee relschoppers worden opgepakt die stenen naar agenten gooiden.

"Normaal bedanken we iedereen persoonlijk, maar dat luk nu echt niet. Daarom doen we het hier: dank!", zo luidt de boodschap op Twitter.

Het gaat om twee mannen (18 en 30) uit Eindhoven. De 18-jarige verdachte gooide stenen richting de ME. De 30-jarige Eindhovenaar zou een steen naar een motoragent hebben gegooid, waarbij hij de motor raakte. De agent bleef ongedeerd.

Eén van de verdachten kon worden aangehouden na een tip van een burger. De andere na een interne herkenning bij de politie aan de hand van de beelden.

Bekogeld

Afgelopen weekend liep het in Eindhoven volledig uit de hand. Er werden winkels geplunderd, vernielingen gepleegd en politie werd bekogeld en belaagd door relschoppers. De ME moest ingrijpen en veegde onder meer het 18 Septemberplein schoon.

Ook maandag hing er weer een dreigende sfeer in de stad. Opnieuw werd het 18 Septemberplein aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Door een massale politie-inzet in de binnenstad, bleef het uiteindelijk relatief rustig.

