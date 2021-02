Vrouw vastgebonden en verkracht door 'pakketbezorger' in Oudenbosch: zeven jaar cel geëist

De politie verspreidde in het onderzoek een compositietekening van de dader. vergroot

Een man die in maart 2019 een jonge vrouw in het huis van haar ouders in Oudenbosch vastbond en vervolgens verkrachtte, moet zeven jaar de cel in. Die eis heeft de advocaat-generaal woensdag op tafel gelegd tijdens het hoger beroep van de zaak.

Malini Witlox Geschreven door

In oktober 2019 werd de man veroordeeld tot vijf jaar cel, maar hij ging in hoger beroep. In eerste instantie werd wel vijf jaar cel geëist.

Gruwelijke zedenzaak

"Die vijf jaar was al veel te laag", aldus het openbaar ministerie in haar requisitoir. "Verdachte heeft meerdere fundamentele grenzen overtreden."

De aanklager spreekt van een gruwelijke zedenzaak. Een jonge vrouw (toen 21) werd in het huis van haar ouders vastgebonden door een man (toen 37) die zich zou hebben voorgedaan als pakketbezorger. Hij bond haar volgens haar verklaring vast en verkrachtte haar, iets wat de verdachte ontkent.

De advocaat-generaal (aanklager) neemt het de man die geen strafblad heeft kwalijk dat hij blijft ontkennen en ook niet aangeeft waarom hij het gedaan heeft of wat hij in Oudenbosch te zoeken had.

Bewaker

De verdachte was volgens De Telegraaf bewaker bij Defensie. Hij werd op 9 april 2019 aangehouden. De politie kwam hem op het spoor na een tip die binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem. Dit nadat onder meer de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht aandacht hadden besteed aan de zaak.

