Veiligheidsregio's vertrouwen erop dat Brabanders carnaval verstandig vieren

De Brabantse veiligheidsregio’s vertrouwen erop dat Brabanders carnaval dit jaar enkel thuis in besloten kring zullen vieren. Eerder was er ophef over een uitspraak van de Brabantse Carnavals Federatie. De federatie stelde dat er mogelijk illegale feesten zouden worden georganiseerd. “We moeten voorkomen dat enkele signalen nu ineens alle aandacht krijgen.”

Ron Vorstermans Geschreven door

De veiligheidsregio’s schrijven dat ze ‘net als u in de media lezen over de zorg van de carnavalsfederatie en verschillende carnavalsverenigingen’. “Wij hebben natuurlijk ook contact met deze partijen. We zien in onze regio’s een enorm begrip en bereidwilligheid om samen het coronavirus eronder te krijgen”, schrijven de voorzitters van de regio's.

Tegelijkertijd spreken de veiligheidsregio’s de Brabanders aan op hun eigen verantwoordelijkheid, ‘zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met z'n allen carnaval kunnen vieren’.

Carnavalsfederatie trekt aan bel

Verschillende lokale carnavalsstichtingen gaven woensdag aan boos te zijn, omdat de Brabantse Carnavals Federatie (BCF) naar buiten bracht dat er mogelijk illegale feesten worden georganiseerd. De carnavalsfederatie stelde dat mensen op zoek zouden zijn naar grote schuren op het platteland of verlaten fabrieksgebouwen, om daar toch feest te vieren tijdens carnaval. Volgens de verenigingen is dat allerminst het geval.

