Boxtelse basisschool niet gecharmeerd van intimiderende brief Viruswaarheid: 'Dit is respectloos'

Directeur Tom van Esch van basisschool De Beemden in Boxtel is allerminst gecharmeerd van een brief van actiegroep Viruswaarheid die woensdagochtend op de deurmat lag. Daarin wordt op intimiderende toon gezinspeeld op strafrechtelijke vervolging en aansprakelijkheidsstelling als schoolgaande kinderen komende week ‘de toegang wordt geweigerd vanwege het ontbreken van een negatieve PCR-test’.

“Waar heb ik deze intimiderende brief aan te danken, Viruswaarheid? Onacceptabel!”, meldt Van Esch op Twitter. En hij is niet de enige die onaangenaam werd verrast door de brief van de actiegroep. In de reacties op Van Esch’ tweet staan diverse collega’s die hetzelfde overkwam. “En ook hier in Boxtel hebben meerdere scholen die brief ontvangen”, aldus Van Esch.

Respectloos

“Dit is niet wat je verwacht, nee, maar gezien de reputatie van Viruswaarheid verbaast het me niet. Het lijkt een gecoördineerde actie, maar je gaat je toch afvragen hoe serieus je dit moet nemen. Wij gaan als scholen niet over de coronarichtlijnen. We voeren ze alleen maar uit op de manier die wij het meest geschikt vinden voor de kinderen. Dan lijkt het me heel raar als je daarvoor vervolgd wordt.”

Van Esch vervolgt: “Los van de inhoud is zo’n intimiderende brief gewoon respectloos. Dit wil je niet, vooral voor de kinderen. Ik ga over het onderwijs, laat me dat dan ook doen.”

Aangifte

De schoolleider overweegt aangifte te doen tegen Viruswaarheid. “Ik hink op twee gedachten. Enerzijds wil ik ze negeren, anderzijds zou ik het overwegen als het een kans van slagen heeft. Daarover gaan we in overleg met het schoolbestuur. Mensen zouden zulke brieven niet ongestraft moeten kunnen sturen, maar voor nu ligt de focus op het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen vanaf aanstaande maandag.”

