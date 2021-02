Tientallen basisscholen in regio Bergen op Zoom negeren coronaversoepelingen en blijven dicht

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

Een groot deel van de basisscholen in de regio Bergen op Zoom gaat niet open op 8 februari. De 31 basisscholen die vallen onder de Lowys Porquinstichting (LPS) blijven dicht, omdat 'niet duidelijk is of en hoeveel onze medewerkers en leerlingen gevaar lopen', meldt de stichting in een brief aan de ouders.

De brief is gericht aan de ouders en verzorgers van de leerlingen. "Al vanaf de eerste dag van de eerste golf in maart 2020 hebben wij aangegeven dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en leerlingen op nummer één staan", valt te lezen.

Britse variant

De scholen kunnen nu niet veilig en verantwoord open, meent het College van Bestuur van LPS. Dat komt volgens de scholenkoepel onder meer doordat er onduidelijkheid is over de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse coronavariant. "Hoe besmettelijk zijn deze varianten? Hoe besmettelijk zijn kinderen hierdoor? We krijgen niet duidelijk of en hoeveel onze medewerkers en leerlingen gevaar lopen."

Ook is LPS bang voor de komst van een derde golf en is er een probleem met de sneltesten. "Deze zijn nog niet beschikbaar. Ook is niet duidelijk wanneer dan wel. Bovendien geven veel ouders nu al aan dat ze niet willen dat hun kind getest gaat worden."

Snottebellenbeleid

Leerlingen die klachten hebben, moeten naar huis worden gestuurd. "Er heerst echter veel onduidelijkheid over het ‘snottebellenbeleid’. Waar ligt de grens in de klachten?"

Ook kan er volgens LPS simpelweg geen goed onderwijs gegeven worden als leerlingen in de onderbouw in groepjes van vijf moeten werken en in de bovenbouw in duo's, zoals de overheid adviseert. "Dit sluit niet aan bij het gedrag van kinderen en ook niet bij het onderwijs anno 2021. Dit getuigt van ouderwets klasgericht onderwijs-denken. "

Bovendien is het een week later al carnavalsvakantie, waardoor allerlei maatregelen voor één week zouden moeten worden opgetuigd. Volgende week moet duidelijk worden wanneer de scholen wel opengaan.

