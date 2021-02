De scholen mogen weer open, maar basisschool Het Palet in Hapert blijft voorlopig dicht

Directeur Gerard Smetsers van basisschool Het Palet vergroot

Komende maandag mogen alle leerlingen van het basisonderwijs weer naar school. Behalve de kinderen van basisschool Het Palet in Hapert. Die school blijft voorlopig nog dicht. “We zijn hier unaniem van mening dat het geen goed idee is om open te gaan.”

Janneke Bosch Geschreven door

Het liefst zou hij 'hartstikke open gaan', zegt directeur Gerard Smetsers van Het Palet in Hapert. Maar in deze fase van de wedstrijd vindt hij het gewoon niet slim om de deuren van zijn basisschool weer te openen. Hij legt uit waarom: “Dit besluit van het kabinet wordt genomen voor heel Nederland. Ervan uitgaande dat iedereen in dezelfde omstandigheden verkeert. Maar dat is niet het geval.”

De situatie in Hapert is nog niet veilig genoeg, vindt Smetsers. “We hebben in deze gemeente een hoge besmettingsgraad, in de hele regio Zuidoost-Brabant is dat zo. De situatie is zeer ernstig.” Daarbij komt dat de school voor slechts een week geopend zou worden. Daarna is het namelijk alweer vakantie.

"Een paar leerkrachten worstelen nog steeds met die ziekte."

De directeur voelt zich verantwoordelijk voor zijn leerlingen en personeel. En hij durft het daarom niet aan. Op de school hebben al tien kinderen een besmetting met het coronavirus gehad. En acht leerkrachten hebben corona gehad. “Nog een paar zijn er echt aan het worstelen met die ziekte.”

Smetsers heeft veel met collega’s gepraat voor dit besluit werd genomen. “Twee collega’s zitten nog thuis met corona. Maar er zijn ook collega’s die in de oudere leeftijdsgroep vallen en kwetsbaar zijn in hun gezondheid.” Hoe graag hij ook open zou willen, Smetsers vindt het niet verantwoord.

Hij besprak de mogelijkheid om weer open te gaan ook met de coördinatoren van de verschillende 'units' in de school. "We zijn unaniem van mening dat het geen goed idee is." Die units zorgen er ook voor dat een potentiële besmetting van een kind, grote gevolgen zou hebben. Volgens de extra maatregelen voor basisscholen, moet bij de besmetting van een leerling, de hele klas in quarantaine. Smetsers: "Kinderen zitten bij ons in verschillende units bij elkaar. Bij een besmetting moet ik meteen ruim honderd kinderen naar huis sturen."

"Ze moeten er niet op rekenen dat we volgende week open gaan."

Maandagmiddag gaat hij aan de ouders van zijn leerlingen vertellen dat ze maandag hun kinderen nog niet naar school kunnen brengen. “Ik ga ze informeren dat ze er op moeten rekenen dat we volgende week niet open gaan.”

Hij houdt een kleine slag om de arm. Grote weerstand bij de ouders verwacht hij niet. “Ik denk dat het voor de ouders een teleurstellend besluit is, maar er zal ook een aantal ouders zijn die denkt dat het goed is dat er prioriteit wordt gegeven aan de gezondheid van de kinderen en het personeel.” Ook was de kwaliteit van het thuisonderwijs hoog de afgelopen wekend, vindt Smetsers. Dat kan best nog een weekje langer doorgaan.

Om weer écht veilig open te kunnen, ziet de directeur het liefst dat ook leerkrachten snel gevaccineerd kunnen worden. “Dat is mijn tip voor de minister.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.