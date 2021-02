Niet alle scholenkoepels zijn blij met heropenen basisscholen: 'Ik maak me zorgen om mijn mensen'

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

Over een week mogen de basisscholen weer open, maar bij scholenkoepels is dat nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Er zijn grote zorgen over het welzijn en de gezondheid van de leerkrachten. En over de vraag hoe het openen van de scholen praktisch kan met de extra maatregelen die minister Slob aankondigde. “Onze mensen lopen ook tegen hun grenzen aan.”

Janneke Bosch Geschreven door

Bestuurder Arnoud Wever van scholenkoepel PCPO Midden Brabant (tien scholen, verdeeld over zeventien locaties) staat niet te springen om de aangekondigde opening.

“Ik snap het niet. We maken ons druk om de nieuwe varianten van het virus. De derde golf komt eraan volgens het OMT en we weten al dat die nieuwe varianten een steeds grotere rol gaan spelen. Het schijnt een beheersbaar risico te zijn. Minister De Jonge zegt dat de zorg het aankan. Daarmee zegt hij eigenlijk dat er plek is in de ziekenhuizen voor zieke leerkrachten. Dat hebben we dan te accepteren. Dat is de boodschap die ik aan mijn mensen moet verkopen.”

"Ik maak me zorgen om het welzijn van mijn mensen."

Er zijn dan ook grote zorgen bij de basisscholen die bij PCPO zijn aangesloten, weet Wever. “Ik weet van mijn directeuren dat een groot aantal mensen bezorgd is. Het grootste deel ziet echt de noodzaak wel van kinderen die naar school moeten. Maar leerkrachten hebben ook een gezin thuis en ouders waar ze misschien voor zorgen. Dat zijn wel dilemma’s. Ik maak me zorgen om het welzijn van mijn mensen.”

Zorgen zijn er ook bij scholenkoepel SKPO (35 basisscholen) in de regio Eindhoven. Al is er daar vooral sprake van opluchting, zegt directeur Peter Tijs. “Het is heel erg fijn. De meeste mensen zijn superblij. Er is opluchting en blijdschap dat de scholen de deuren weer kunnen openen. Opening van de basisscholen gaat voor alles. Dat zegt het kabinet en dat vinden wij ook. Maar: niet ten koste van alles.”

Extra maatregelen

Om de basisscholen weer de deuren te laten openen, zijn er extra maatregelen voor basisscholen aangekondigd door onderwijsminister Slob. Zo moet de hele klas vijf dagen in quarantaine zodra één leerling besmet blijkt met het coronavirus. Pas na een negatieve test kunnen we kinderen weer fysiek naar school komen. En moeten er sneltesten beschikbaar komen voor leerkrachten.

Het moet wel veilig kunnen, zegt Tijs. “Ik hoor dat er bij de GGD wordt geworsteld met de betrouwbaarheid van sneltesten. We moeten nog even afwachten hoe dat zich ontwikkelt.” Eigenlijk zou Tijs het liefst zijn scholen nog vandaag opendoen. Als tenminste alles veilig kan worden geregeld. “Maar ik neem aan dat het kabinet die afweging ook heeft gemaakt. Ik ga ervan uit dat het verantwoord kan, anders zou het niet gebeuren.”

"Dan moeten we én fysiek én online onderwijs gaan geven. Dan wordt het wel heel complex."

Dan is er ook nog een praktische kant van de zaak. Die extra maatregelen maken het onderwijs op school niet gemakkelijker. “Dus als er besmettingen op een school worden geconstateerd moeten er klassen naar huis worden gestuurd", constateert Wever. "Of er zitten kinderen in quarantaine en de rest is er wel. Dan moeten we dus én fysiek én online onderwijs gaan geven. Dan wordt het wel heel complex.”

Tijs ziet iets minder beren op de weg: “Ja, dan moeten er weer leerlingen in quarantaine. Maar we hebben inmiddels vaker met dat bijltje gehakt.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.