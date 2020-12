Deze basisscholen willen langer dicht blijven: ‘Rol van kinderen bij verspreiding virus onderschat’

Basisschool De Stokland in Breugel. (Archieffoto: Noël van Hooft) vergroot

Het is geen goed idee om de scholen 18 januari weer te openen, nu de rol van kinderen bij de verspreiding van het coronavirus groter lijkt dan gedacht. Dat zeggen drie schoolbestuurders (12 basisscholen) tegen Omroep Brabant. Dinsdag bleek dat het dalend aantal coronabesmettingen voor een groot deel toe te schrijven is aan kinderen. Dat werpt een nieuw licht op de scholensluiting, die twee weken geleden inging.

Alle scholen zijn sinds 16 december dicht. Nu, twee weken na de sluiting, blijken de besmettingscijfers licht te dalen. Opvallend: relatief gezien is de daling onder 13- tot 17-jarigen het grootst. Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan de scholensluiting. Het Red Team adviseerde dinsdag al om de heropening op 18 januari daarom nog eens kritisch te bekijken.

‘Eerst onder controle’

Woulinda van Tiggelen van basisschool De Brug in Waspik deelt de zorgen van het Red Team. Lange tijd werd aangenomen dat kinderen minder snel besmet raakten en ook nauwelijks anderen konden besmetten. Van Tiggelen: “Ik ben van mening dat de rol van kinderen en jongeren in de verspreiding van het virus groter is dan gedacht. Op onze school zijn er in één week tijd zes kinderen en drie leerkrachten positief getest.” Op De Brug zitten 110 kinderen.

Ook Marianne van Lent van basisschool De Stokland in Breugel kan zich vinden in de oproep van het Red Team. “Laten we nu eerst met z’n allen het virus in deze lockdown goed onder controle krijgen voordat we de scholen weer openen”, zo zegt ze.

Britse variant

Van Lent noemt ook de Britse variant van het virus een reden voor zorgen. Die veel besmettelijke mutatie dook ook op bij leerlingen en leerkrachten van een basisschool in Bergschenhoek. Een leerkracht is onlangs overleden, het is nog niet bekend of het coronavirus de oorzaak was. Van Lent: “Maar het overlijden van de lerares in Bergschenhoek heeft me wel heel erg verontrust. We moeten eerst meer te weten komen over deze nieuwe virusvarianten.”

Ook Arnoud Wever vindt het belangrijk om meer onderzoek te doen naar de nieuwe mutaties voordat de scholen weer open gaan. Hij is bestuurder van PCPO Midden Brabant, met tien scholen in onze provincie. De besmettingen op een basisschool in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek en het overlijden van een docente daar, zorgt volgens Wever ook voor onrust onder zijn onderwijspersoneel.

Van Tiggelen gaat daar in mee: “Zeker met de nieuwe variant in aantocht kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. Zoals bij ons is gebleken, dragen leerkrachten en ouders het virus over op kinderen. Maar ook kinderen brengen het virus op elkaar en volwassenen over. Laten we zorgvuldig met het virus omgaan en niet te snel alles weer openen.” Van Tiggelen denkt niet dat de nieuwe variant ook al op haar school rondging.

‘Weer dicht bij besmettingen’

Als het kabinet toch besluit om de scholen vanaf 18 januari weer te openen, dan geldt dat ook voor De Brug in Waspik. “Als het kabinet dat besluit, dan gaan we open. Maar zien we dat de besmettingen op onze school weer oplopen, dan zal ik niet aarzelen om de deur weer te sluiten”, aldus Van Tiggelen.

