Brabantse GGD'en krijgen meerdere verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen na datalek

De Brabantse GGD'en hebben tientallen verzoeken ontvangen om persoonlijke gegevens uit de systemen te halen. In West-Brabant gaat het om zeker twintig mensen die hun persoonlijke informatie verwijderd willen hebben. Aanleiding zijn de berichten over onbetrouwbare beveiliging van de ict-systemen voor het bron- en contactonderzoek en testen.

De Tweede Kamer ging hierover woensdag in debat met de ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker. Verspreid over Brabant hebben de afgelopen dagen tientallen mensen de GGD’en bestookt met vragen of opmerkingen hierover. Ook de medewerkers van de test- en vaccinatielocaties worden volgens de Brabantse GGD'en hiermee geconfronteerd.