Indy (19) gooide eieren tegen huis van wijkagent en kon de cel in: 'Het was een beetje stoer doen'

Zittingzaal van binnen. Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Oproepen tot rellen, wijkagenten belagen en een prijs op hun hoofd zetten. Voor de politierechter in Breda verschijnen donderdag diverse jongeren die de afgelopen weken gepakt zijn. Indy uit Roosendaal was een van hen.

Op gympen en in trainingsbroek komt ze de zittingzaal binnen. Indy (19) is wat in zichzelf gekeerd. Mogelijk komt het door de lange reis in de boevenwagen. Want ze 'woont' al elf dagen in vrouwengevangenis Ter Peel in het noorden van Limburg.

Twee parketwachten begeleiden haar. In de zaal zitten alleen journalisten, geen familie of vrienden. Alleen haar advocaat dus.

Eieren gooien

Indy is gepakt voor twee misdrijven. Op 23 januari reed ze midden in de nacht met vrienden in haar auto door Roosendaal. Langs het huis van de wijkagent. Vanuit de wagen gooiden ze eieren tegen het huis van de politieman. Ze heeft de agent vaker belaagd.

"We waren gewoon rondjes aan het rijden en toen hebben we gewoon gegooid. Waarom? Dat weet ik niet,” zegt Indy zachtjes tegen de rechter.

Oproep tot rellen

Het is niet het enige waarvoor ze gepakt is. Twee dagen na de eieren ging het digitaal los. In een Telegram-groep postte iemand een berichtje: gaat er nog gereld worden in Roosendaal?

Indy reageerde met tips over hoe je kan vluchten over het spoor. Er volgde een discussie over geschikte plekken in Roosendaal. Indy gaf tips hoe je de weg kan blokkeren met afval om de politie tegen te houden. Toen iemand vroeg waar de burgemeester woont, antwoorde ze: ik weet wel waar hij woont. Daarbij stuurde ze een kaartje met een rode cirkel.

Stoken

Voor de officier van justitie is het duidelijk. "Ze leverde haar bijdrage door olie op het vuur te gooien, door te stoken." Indy noemde het 'dom'. "Het was een beetje stoer doen."

De officier vroeg haar: wist u wat er in het land gebeurd was? Indy schudde haar hoofd. "Bijna niet. Niet dat ik me erin verdiept heb." En ze herhaalde: "Ontzettend dom. Ik had niet verwacht dat dit de gevolgen waren."

Indy heeft moeite met autoriteiten. Eerder is haar hulp aangeboden maar die wees ze af. "Toen vond ik niet dat ik het nodig had. Maar ik wil graag veranderen. Ik merk dat als ik bij een bepaalde groep vrienden ben, ik makkelijker uit mijn slof kan schieten."

De officier van justitie vroeg een taakstraf van zestig uur, acht weken cel, waarvan zes weken voorwaardelijk, en daarnaast ook een verbod om in drie Roosendaalse straten te komen.

Bovendien wil ze dat Indy duizend euro smartengeld betaalt aan de wijkagent die ze vaker belaagde.

'Spierballentaal'

Advocaat Henk van Asselt noemde het 'spierballentaal'. "Ik vind dit allemaal nogal meevallen. Er hangt een beetje een sfeertje van: opsluiten, anders doen we het niet goed." De advocaat sprak verder over 'opstandige pubers' en noemde Indy een ‘lekker recalcitrant kind'.

De snelrechter kwam aan het einde meteen met een uitspraak. "Dat puberaal gedrag zit er in, zeker", erkende hij. "Maar wel met enorme invloed op de samenleving. Dat is het gevolg van uw daden. U heeft problemen met autoriteit, dat moeten we nu aanpakken."

'Dit gedrag wordt niet getolereerd'

De rechter vond ook dat dit ook een signaal moet zijn. "Andere pubers en anderen moeten duidelijk gemaakt worden dat dit gedrag niet getolereerd wordt."

De rechter ging akkoord met het verzoek van de officier, behalve de taakstraf. En de elf dagen cel waren genoeg. Dat betekent dat Indy naar huis mag, maar terug moet als ze weer de fout in gaat. De politieman moet ze 250 euro betalen.

Donderdag volgen meer strafzaken met jongeren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.