Geldautomaat Beek en Donk komt toch 'op slechtst denkbare plek', ondanks bezwaren dorpsbewoners

Ondanks talloze bezwaren van de dorpsraad wordt er een geldautomaat geplaatst bij de parkeerplaats aan de Koppelstraat in Beek en Donk. De zogenoemde vrijstaande geldkiosk komt vlak naast de monumentale Michaëlkerk te staan. De rechter heeft de bezwaren van de dorpsraad van tafel geveegd.

Plofkraak Volgens het bestemmingsplan is een geldautomaat op deze locatie toegestaan, ook al wordt die iets groter dan in het bestemmingsplan staat. Daarnaast zou er geen sprake zijn van een onevenredige inbreuk op het goede woon- en leefklimaat van de buurtbewoners, omdat de gemeente diverse maatregelen treft.

Zo wordt gezorgd voor een zo goed mogelijke inpassing van de geldkiosk in de omgeving, is de afstand van de geldautomaat tot de huizen zo groot mogelijk gemaakt en worden de camera’s zo geplaatst dat die alleen de directe omgeving van de geldkiosk filmen en niet de huizen aan de overkant van de weg.

Ander uitzicht

Wel beaamt de rechter dat het uitzicht van de buurtbewoners na het plaatsen van de geldkiosk niet meer hetzelfde zijn - al is de kiosk vanwege de monumentale kerk zo ver mogelijk richting de Brandstraat geplaatst - en dat het risico op een plofkraak niet valt uit te sluiten. Maar daarom heeft de gemeente ook gekozen voor een losstaande geldkiosk, in plaats van een geldautomaat in de gevel van een gebouw of appartementencomplex.