Van duister symbool naar welkome gast: de raaf is weer in opkomst in Brabant

Een jonge raaf op De Maashorst (foto: Vogelwacht Uden).

Ruim negentig jaar liet de raaf zich niet zien in onze provincie, maar nu is hij weer in opkomst. Vijftien broedparen zijn in Brabant actief. Dit tot grote vreugde van de Vogelwacht in Uden. De vrijwilligers daar koesteren al jarenlang een ravenpaar dat in natuurgebied De Maashorst woont.

Als het om eieren leggen gaat, is de raaf een vroege vogel. Het baltsen en nestbouwen is nu al aan de gang. “De raaf is de eerste voorbode van de lente”, zegt Jan van den Tillaart van de Vogelwacht Uden. De lichtblauwe eitjes worden al over twee weken verwacht.

De raaf kan makkelijk tegen winterse ongemakken zoals sneeuw en vorst. "Ze zijn een keertje tijdens een storm uit de boom gewaaid. Binnen een week hadden ze een nieuw nest. De raaf is een sterke en zeer intelligente vogel."

Jonge raven in het nest op De Maashorst (foto: Vogelwacht Uden).

Toch was de raaf ooit uitgestorven in Nederland. Het laatste broedpaartje in Brabant werd in 1929 gezien. In de jaren zestig werd de raaf weer uitgezet op de Veluwe.

De afgelopen vijftien jaar gaat het echt de goede kant op en is de raaf weer in alle provincies te zien. In Brabant vliegen bijvoorbeeld ook paartjes in natuurgebied de Kampina en bosgebied de Stippelberg.

Van den Tillaart heeft dan ook goede hoop dat er nog een paartje komt op De Maashorst. “Het geluid vind ik het mooiste”, zegt de vogelliefhebber. “Dan loop je hier De Maashorst op en dan hoor je ze al buurten met elkaar. En het zijn echte vliegkunstenaars. Ze kunnen over de kop. Ik heb ze al heel wat mooie buitelingen zien maken.”

Het ravenkoppel van de Maashorst in vlucht (Foto: Vogelwacht Uden)

De raaf werd vroeger door bijgelovige mensen nog weleens geassocieerd met de dood of ongeluk. Maar op De Maashorst is het dier, dat net zo groot als een buizerd kan worden, een welkome gast. “Het is een echte opruimer in de natuur”, zegt Van den Tillaart. "Hij eet alles. Niet alleen kadavers maar ook de rommel die mensen achterlaten. De raaf heeft een belangrijke ecologische rol.”

En een extra opruimdienst kan nu niet kwaad in De Maashorst waar het altijd stikdruk is in het weekend omdat mensen een weg uit de lockdown zoeken. “Wij hebben geluk en zijn met pensioen”, zegt de vogelliefhebber. “Wij kunnen door de week komen, maar op zondag blijven we weg.”

Jonge raaf wordt gewogen op de Maashorst (Foto: Vogelwacht Uden)

De vrijwilligers van de Vogelwacht Uden komen elke week wel een keertje naar ‘hun’ raven kijken. En naar alle andere vogels op de hei. Zo is ook het gezang van de boomleeuwerik al te horen en zit in de verte een klapekster op een hoge tak.

Volgens Van den Tillaart wordt vogelspotten steeds populairder door corona. “Wij hebben al heel wat kilometers gelopen in deze coronatijd. Er zijn veel mensen bijgekomen die graag vogels willen zien.”

