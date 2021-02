Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw (23) steekt huisgenoot in schouder

In Den Bosch is donderdagmiddag een 23-jarige vrouw aangehouden na een steekpartij. Dat gebeurde in haar flatwoning aan de Admiraliteitslaan.

De vrouw zou een huisgenoot in zijn schouder hebben gestoken. Volgens de politie is hij niet in levensgevaar. Hij wordt behandeld aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

