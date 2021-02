Rob Scheepers komt met doneeractie voor carnavalsverenigingen: 'Ik mis inkomsten, maar zij ook'

Hob bob bob bob, op z'n kantje! Wie kent die klassieker van Rob Scheepers nou niet? De tonprater uit Sterksel heeft zijn 'gouwe ouwe' buuts online gezet. Koop je vanaf vrijdag voor 11,11 euro het complete kletspakket, dan gaat er 3 x 1,11 euro naar jouw favoriete carnavalsvereniging. ''Dat is toch mooi meegenomen in deze schrale tijden?''

Wie dacht dat er in deze tijden van corona geen tonpraten te zien zou zijn, heeft het mis. De voetbalhooligan Ben van Daal, Jimmy Calypso de kermisexploitant, ambachtelijke bakker Frits Sprits en nog vijf tonpraatacts: de entertainer biedt ze in deze tijden allemaal aan op zijn website .

En met succes. De shows vliegen als warme broodjes over de digitale toonbank. ''Er zijn nu al duizend pakketten verkocht. Kortom, er is vraag naar de typische tonpraathumor, zeker nu carnaval anders gevierd gaat worden.''

Zijn buuts op de website 'weggeven' was nog wel een dingetje voor hem. ''Het is als het inleveren van een aandelenpakket. Met deze typetjes hoef ik nergens meer aan te komen. Iedereen heeft ze online kunnen zien.'' Dat is ook de reden waarom Omroep Brabant altijd maar een klein gedeelte van zijn shows uitzendt.

Inmiddels is de cabaretier uit de kosten. Hij wil graag iets terugdoen voor de carnavalsverenigingen waar hij normaal gesproken rond deze tijd in de ton zou staan. ''Ik mis inkomsten, maar zij ook. Zij zouden normaal gesproken geld verdienen aan de kaartverkoop en de verkochte consumpties, maar nu hebben ze niets. Ik hoop ze hiermee een steuntje in de rug te kunnen geven, want elke euro is van harte welkom voor deze clubs.''