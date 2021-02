Extra zuinige naald voor coronavaccin komt uit Oisterwijk, maar Nederland staat niet te springen

De naald links verliest minder medicijn (foto: TSK Laboratory). vergroot

Het bedrijf TSK Laboratory Europe BV in Oisterwijk heeft een naald ontwikkeld die ervoor kan zorgen dat er zo min mogelijk coronavaccin wordt verspild tijdens een vaccinatie. Bij normale spuitjes en naalden wil er nog weleens wat vaccin achterblijven, maar daar is het coronavaccin veel te belangrijk voor. Volgens directeur Doris de Beer weten ze het bedrijf vanuit de hele wereld te vinden. Alleen vanuit Nederland is geen interesse.

Al die jaren doet het Oisterwijkse bedrijf TSK Laboratory in alle anonimiteit haar werk. Medische naalden zijn er gewoon, daar is weinig of geen aandacht voor. Maar corona verandert alles, ook in Oisterwijk.

Wereldwijd wachtte iedereen met ongeduld op een vaccin, maar de levering gebeurt mondjesmaat. Het is dus nu van het grootste belang dat elke flacon vaccin helemaal gebruikt kan worden. En daar komen de naalden van TSK Laboratory om de hoek kijken.

Gebruikt voor botoxbehandelingen

In Oisterwijk ontwikkelden ze een naald waarin zo min mogelijk vaccin blijft hangen na gebruik. Ze worden nu nog gebruikt voor hele dure behandelingen zoals botox. Hier mag zo min mogelijk van verspild worden omdat het gewoonweg te veel geld kost.

Daarom zijn de slimme naalden van TSK ook voor het coronavaccin interessant, vertelt directeur Doris de Beer. "De naalden die we normaal maken zijn heel erg dun. De naalden voor het coronavaccin moeten dikker en langer zijn, want deze moeten in de spieren geprikt worden. Die naalden hebben wij nu nog niet beschikbaar, maar we zijn er wel heel druk mee bezig. We zijn alles aan het opschalen voor de eerste levering eind maart.”

RIVM had interesse

De naalden zijn in Oisterwijk ontwikkeld maar worden door fabrieken in Japan geproduceerd. Daarvoor zijn speciale processen ontwikkeld, zodat de hele wereld bediend kan worden. In Oisterwijk regelen ze de verkoop van de speciale, zuinige naalden.

"Heel veel landen hebben interesse getoond in onze naalden", legt de Beer uit. "Het is best moeilijk om alle landen op tijd te kunnen bedienen. Het RIVM in Nederland had in het begin wel interesse maar daarna niet meer. Nederland is een kleine speler in het geheel, maar ik zou het persoonlijk leuk gevonden hebben als ze hier ook gebruikt gaan worden. Wat ik belangrijker vind is dat het medicijn in de juiste dosis wordt geïnjecteerd en dat het ook echt opgemaakt wordt en dus niet weggegooid. Onze naalden garanderen dat.“

