5 miljoen illegale sigaretten onderschept in Poolse vrachtwagen

De douane heeft ruim vijf miljoen illegale sigaretten onderschept in een Poolse vrachtwagen. De vondst werd gedaan in het noorden van onze provincie, waar precies wordt niet bekendgemaakt.

Sigaretten vernietigd

De sigaretten zijn vernietigd. Niemand is aangehouden. De chauffeur was op moment van doorzoeking niet aanwezig en is later ook niet aangetroffen.