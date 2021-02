Chef Soldaat brengt feestvierders in Disney-sprookjessfeer met 'Carnaval De Musical'

Chef Soldaat schittert dit jaar als carnavalsmusicalster. vergroot

‘ZakEsSanseveriVrouwkesGrozziePolonaise, als je daaraan denkt, vergeet je zomaar de malaise’. Het is een lied uit Mary Poppins, maar dan in een nieuw jasje én gezongen door carnavalsartiest Chef Soldaat. De zanger uit Hoeven haalde dit jaar zijn videobanden met Disney-films van zolder om ze te mixen met de allerbekendste krakers. Een echte carnavalsmusical is het resultaat.

Chef Soldaat en zijn ‘leutige leger’ maken normaal gesproken elk jaar een nieuwe kraker om carnavalsvierders aan het hossen te krijgen. Maar zijn liedjes zoals ‘Feesten voor het Vaderland’, ‘In de Tank’ en ‘Stuiterstormbaan’ krijgen dit jaar een bijzonder strijdkrachtig vervolg.

“Vanwege de coronamaatregelen kon ik dit jaar niet met mijn vaste groep bij elkaar komen om een lied én een clip op te nemen. Even leek het erop dat er helemaal geen nieuw nummer aan zat te komen. Totdat ik een paar maanden geleden ’s nachts wakker werd met het idee om ‘Carnaval De Musical’ te gaan maken”, vertelt de carnavalsartiest.

"De snacks in de clip zijn allemaal echt."

Al snel werden de eerste liedjes voor het feestelijke project geschreven en ingezongen. In een clip van ruim zes minuten vormen de swingende nummers uit Disney-klassiekers nu de basis voor muzikaal toneelspel.

Chef Soldaat in de finale van de musical. vergroot

Zo veranderde Chef Soldaat het lied ‘Be Our Guest’ uit 'Beauty and the Beast' op een vrolijke manier in ‘Liever te dik in de kist’ van Stef Ekkel en René Karst. “De snacks die je in de clip ziet, zijn trouwens allemaal echt. Gefilmd in de plaatselijke friettent”, benadrukt de Hoevense zanger trots.

Bij het nummer van de ‘Lion King’ gaat niet het leeuwenwelpje Simba de lucht in, maar juist ‘Die Hèndjes’. Daarbij figureren de carnavalsartiesten Johnny Purple met zijn porseleinen pony en Peter Selie als ree (verwijzend naar zijn nieuwe nummer ‘Als ik een Ray-Ban') op de savanne.

"Het is belangrijk dat de vrolijkheid in stand blijft."

Een grote, tevens kleine, rol was ook weggelegd voor de Gebroeders Rossig die als dwergen met pikhouweel de polonaise inzetten op de kraker van Arie Ribbens. Zelf komt Chef Soldaat als geest uit de lamp tijdens het lied 'Links Rechts' van Snollebollekes op het ritme van Aladdin.

Ook de 'Kleine Zeemeermin' mag in de musical niet ontbreken. vergroot

Met de show wil Chef Soldaat een boodschap overdragen zoals die ook altijd in Disneyfilms op te merken is. “Dit jaar gaat er zo enorm veel niet door. Het is belangrijk dat de vrolijkheid in stand blijft. Dat hoop ik met deze eigentijdse vertaling van het carnavalsgevoel te bereiken.”

Wat Chef Soldaat volgende week zelf met carnaval gaat doen? “Ik heb een paar digitale optredens staan. En tussendoor ga ik denk ik toch nog een paar videobanden van Disney kijken”, zegt de zanger lachend.

