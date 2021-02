Heel de klas naar huis of een groepje? Zes vragen (en antwoorden) over quarantaine op basisscholen

Foto: Pexels vergroot

De basisscholen gaan komende maandag onder strenge voorwaarden weer open. Leerlingen moeten bij een besmetting in hun klas in quarantaine. Het nieuws zorgde de afgelopen dagen voor veel onduidelijkheid bij ouders en leraren. De GGD beantwoordt zes vragen over de nieuwe regels:

Moeten kinderen ook in strikte thuisisolatie?

"Ja dat klopt. Er is strikte thuisquarantaine zoals die ook geldt voor volwassenen. Vroeger mochten kinderen die een nauw contact waren van een besmette schoolgenoot wel naar school of sporten, dat mag niet meer. Dus ook contact met leeftijdsgenoten in de vrije tijd mag niet meer als een kind als nauw contact wordt aangemerkt en in thuisquarantaine gaat."

Mijn school heeft groepjes gemaakt. Betekent dit dat niet heel de klas naar huis hoeft bij een besmetting?

"Ja dat klopt. Als door groepsvorming kinderen heel duidelijk als nauw contact kunnen worden uitgesloten, dan hoeven zij niet in quarantaine. In de praktijk zal dit in bijvoorbeeld een kleuterklas niet zomaar mogelijk zijn en zal dus een hele klas als nauw contact worden aangemerkt en in thuisquarantaine gaan."

Mag mijn kind met alleen een snotneus nog wel naar school?

"Deze regel is op dit moment nog niet veranderd, maar er zijn berichten dat hier op korte termijn ook wijzigingen in gaan komen. Hierin zijn wij als GGD ook in afwachting van de landelijke aanpassing van de richtlijnen. "

Moet de rest van het gezin ook in isolatie, als je kind naar huis wordt gestuurd?

"Als het kind dat in quarantaine zit klachten heeft, dan moet de rest van het gezin ook in quarantaine. Heeft het kind geen klachten, dan is dat niet nodig. Wel is het advies dan: blijf thuis en houd zoveel mogelijk afstand."

Klasgenoten worden na vijf dagen isolatie getest. De rest van het gezin ook?

"Gezinsleden worden niet standaard getest. Zij worden wel getest als zij zelf klachten krijgen, of als hun eigen kind positief blijkt te zijn. Als ouders er overigens voor kiezen om een kind niet te laten testen, moet het kind de quarantaine periode van 10 dagen vol maken."

Stel dat een ouder zelf in quarantaine moet, mogen de kinderen dan nog gewoon naar school?

"Ja, de kinderen mogen naar school, tenzij de ouder klachten ontwikkelt."

