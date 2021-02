'Daar komt... geen bruid', bruidsmodezaken luiden de noodklok

Henri den Ouden. vergroot

Bruidsmodezaken zitten in het nauw. Omdat een bruidsjurk of bruidspak maatwerk is, bieden de nieuwe afhaalregels geen uitkomst voor de branche. De deur blijft dicht en de winkels zien weer een heel seizoen naar de knoppen gaan. Ook is er veel stress bij aanstaande bruidsparen en bruiloften worden uitgesteld: "Bruidsmode is emotie, dat kan je niet online bestellen en even afhalen."

"Wij hebben afspraken met aanstaande bruidsparen verschillende keren moeten verzetten", laat Henri den Ouden van Santerello Bruidsmode in Breda weten. "We kunnen de mensen niet helpen omdat onze deuren dicht moeten. Zullen ze wel op tijd een pak of jurk kunnen kopen? De onzekerheid wordt met de dag groter en de emoties lopen hoog op. Voor sommigen is dit zelfs een reden geweest om hun grote dag te verplaatsen."

Bekijk de video met Henri den Ouden die namens de branche zijn zorgen uitspreekt:

Volgens de nieuwe coronaregels kunnen goederen worden besteld en vier uur later bij de winkels worden opgehaald. Maar dit is volledig onwerkbaar voor de bruidsmodezaken. "Een bruidsjurk is geen pakje boter dat je zo maar even koopt", zegt Den Ouden. "Bruidsmode is echt totaal iets anders dan shoppen bij gewone kledingwinkels. Het is gevoel, het is emotie. Dat kan je niet online bestellen en even afhalen. Het is maatwerk en daar komen kleermakers en coupeuses bij kijken. Het moet tot in de puntjes geregeld en afgewerkt worden!"

Toch ziet Henri den Ouden de meeste stellen nog altijd dromen van een bruiloft in het voorjaar of de zomer van 2021. Maar voorlopig kan er dus niet gepast worden. "Bij deze sessies komen veel emoties kijken", vertel de eigenaar van de bruidsmodezaak in Breda. "Een bruidsjurk wordt vaak gegeven door moeder of oma. Er wordt zeker drie of vier keer afgepast tot vlak voor de bruiloft. Nu dit niet kan, leidt dit soms tot ruzie bij het bruidspaar. De een wil de bruiloft uitstellen en de ander wil dat het doorgaat. En ook wij worden er op aangekeken. Maar wij mogen niets, want onze winkeldeur mag niet open."

"Laat bruidsparen binnen en laat de entourage meekijken via een videoverbinding"

Terwijl de oplossing volgens Henri den Ouden simpel is. "Wij kunnen de mensen best een-op-een helpen met alle voorzorgsmaatregelen die gelden voor corona. Dan doen we drie bruidsparen per dag, eentje in de ochtend, in de middag en in de avond. En hun entourage kan meekijken via een videoverbinding."

Als de overheid niet snel met een passende oplossing komt, liggen er problemen op de loer. Februari en maart zijn de meest cruciale verkoopmaanden omdat veel mensen in de lente trouwen. Henri den Ouden vraagt het kabinet met klem om mee te denken en wil maatwerk zien.

"Ik weet dat het niet makkelijk is voor de overheid, maar dit is niet doordacht. Als het niet verandert, hebben wij een groot probleem en is het leed niet te overzien. En dat geldt dan ook voor de bruidsparen. Kabinet, doe hier iets aan!"

