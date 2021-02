Drukte in de schaatswinkel van Rob: 'Ineens toveren mensen de schaatsen weer tevoorschijn'

Wachten op privacy instellingen... Druk met schaatsen slijpen (foto: Lola Zopfi) Deze jongeman kan niet wachten tot het gaat vriezen. Volgende Vorige vergroot 1/3 Zo slijp je een schaats

Het wordt diepvrieskoud. Zo koud, dat veel mensen de winterkriebels krijgen. Dat merken ze vrijdagochtend bij RONO sport in Eindhoven. De telefoon blijft bijna onafgebroken rinkelen en klanten lopen in en uit. Schaatsen kopen kan weliswaar niet, laten slijpen mag nog wel. Eigenaar Rob heeft het er maar druk mee.

Lola Zopfi

Terwijl Rob weer een nieuw paar schaatsen van een klant aanneemt, vertelt hij dat de drukte afgelopen dinsdag al begon. “De winkel is gesloten, maar mensen kunnen wel hun schaatsen komen brengen. Daar heb ik toestemming voor gekregen. De schaatsen kunnen ze afgeven en ik ga ze dan slijpen."

Rob vindt het opvallend hoe sterk de aankomende kou speelt bij de mensen. "De meeste schaatsen die af worden gegeven hebben al jaren in de kast gelegen en het vet zit er zelfs nog aan vast. En nu ineens toveren mensen die schaatsen weer tevoorschijn."

Telefoon roodgloeiend

“Afgelopen dinsdag begon het al met de drukte", vertelt Rob. "De telefoon gaat nu continu over. Wacht even hoor, want er komt nu ook weer iemand de winkel in.” Een vrouw komt haar schaatsen afgeven. Of ze geslepen kunnen worden. “Maandag kunt u ze weer ophalen, om twaalf uur”, zegt Rob.

Een vader en zijn zoontje komen even later ook de winkel in. Het jongetje kan amper wachten tot de winter losbarst. "Ik hoop dat het heel koud wordt! Ik ga nu mijn schaatsen laten slijpen, dan zijn ze heel glad straks." En een vrouw komt ook een paar schaatsen afgeven. "Ik woon in Meerhoven aan het water, dus toen ik hoorde dat er kans is op ijs, ben ik meteen hier naartoe gekomen om de schaatsen in orde te maken."

Oude schaatsen

"Ik kom echt vanalles tegen", lacht Rob. "Schaatsen die jarenlang op zolder gelegen hebben sinds 2012. Toen hadden we voor het laatst natuurijs." En op die schaasten zit nu een hoop roest, ziet Rob. Hij maakt ze schoon, slijpt ze weer scherp en dan is het afwachten wat het weer gaat doen.

'Normaal de drukste tijd van het jaar'

Normaal gesproken heeft Rob het in de kerstvakantie al heel druk. "Dan gaan mensen natuurlijk naar de schaatsbaan en in januari is het ook nog koud. Dat zijn normaal de maanden waarin wij het moeten doen. En nu zijn we dicht en ligt mijn winkel vol spullen. Dat is wel heel moeilijk."

Desondanks maakt Rob het beste ervan. De volgende klant staat alweer klaar met een paar schaatsen die ook geslepen moeten worden. Nu nog afwachten of het echt koud genoeg wordt.

