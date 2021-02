Minder verkeer tijdens avondklok, maar totaal aantal auto's blijft gelijk

Foto: PxHere vergroot

Het was afgelopen dinsdag, anderhalve week na het ingaan van de de avondklok, ’s avonds zo’n 30 procent rustiger op de Brabantse snelwegen. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. Het effect van de avondklok op het totale snelwegverkeer is te verwaarlozen, in totaal reden er 1,5% minder auto’s dan voor de avondklok.

Omroep Brabant volgt sinds het begin van de coronacrisis de verkeersdrukte met data van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). We kijken naar vier belangrijke snelwegen in onze provincie:

de A50 richting Oss

de A16 richting Breda

de A58 tussen Tilburg en Breda

de A2 van Den Bosch naar Eindhoven

Het effect van de eerste lockdown was aanzienlijk, daarna kwam er geleidelijk aan steeds meer verkeer op de weg. Toen de tweede lockdown half december inging was een nieuwe daling eigenlijk al ingezet.

In onderstaande grafiek is dit te zien:

Kijkend naar het verkeer door de dag heen, valt op dat op de vier snelwegen tijdens de avondklok (van 21.00 uur en 04.30 uur) een stuk minder verkeer is. Het gaat om een daling van 27%. Het verkeer tijdens de ‘normale’ uren is vrijwel gelijk gebleven, mede omdat er rond 17 uur juist iets meer verkeer op de weg is dan voor het ingaan van de avondklok.

Van de vier snelwegen blijkt het effect van de avondklok het grootst op de A16 richting Breda:

