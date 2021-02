Eredivisiewedstrijden verplaatst door verwachte sneeuw en ijzel

(ANP) vergroot

De weersvoorspelling van sneeuw en ijzel op zaterdag heeft gevolgen voor Brabantse sportteams. De wedstrijd van RKC bij PEC Zwolle is vervroegd. Over het doorgaan van het duel Willem II tegen ADO Den Haag op zondag beslist de KNVB pas zaterdag. Ook in de hockey en basketbalcompetitie gaan duels vervroegd worden.

Het Eredivisieduel tussen PEC Zwolle en RKC stond oorspronkelijk voor zaterdagavond kwart voor zeven op het programma. Vanwege de verwachte sneeuw en ijzel heeft de KNVB besloten om alle avondduels naar zaterdagmiddag te verplaatsen. De ploegen kunnen dan op tijd thuis zijn. RKC speelt nu al om twee uur ’s middags.

Het treffen tussen PSV en FC Twente stond al gepland voor half vijf zaterdagmiddag en aan die tijd verandert niets.

Of het duel tussen Willem II en ADO Den Haag zondag doorgaat, is maar zeer de vraag. De KNVB wilde vrijdag nog geen besluit nemen, de bond doet dat zaterdag pas. In Tilburg is de gemeente verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken en houden van het speelveld. Omdat er vanwege corona toch geen publiek is, heeft Willem II slechts een beperkte rol.

Andere sporten

In de hockeycompetitie zijn de vrouwenwedstrijden in de hoofdklasse vrijdag al verplaatst van zondag naar zaterdag. Den Bosch speelt zaterdagmiddag om twee uur bij HDM in Den Haag. Oranje Rood speelt dan in en tegen Amsterdam.

Vreemd genoeg zijn de wedstrijden van de mannen nog niet verplaatst. Zondagmiddag zou Den Bosch naar Almere moeten. Oranje Rood naar Kampong in Utrecht en Tilburg speelt thuis tegen Hurley.

De wedstrijd zaterdag van de basketballers van Heroes Den Bosch tegen Feyenoord Rotterdam is verschoven van acht uur ’s avonds naar vier uur ‘s middags.

