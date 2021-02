Het wordt dit weekend spekglad in Brabant: door avondklok nog meer kans op slippen

Een strooiwagen op de A2 bij Den Bosch (archieffoto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Het wordt spekglad zaterdagavond. Strooiers waarschuwen voor de combinatie van regen, sneeuw, ijzel én de avondklok. Want omdat er geen auto’s zijn om het strooizout in te rijden, is de kans op gladheid nog groter dan normaal.

Er is dan ook heel veel strooizout nodig. Gelukkig ligt er alleen al in Uden genoeg zout om maar liefst 650 strooiwagens mee te vullen. “Dat is genoeg voor tien sneeuwdagen”, zegt Bertie van Liempt, coördinator gladheidsbestrijding van de provincie.

De strooiwagens rijden al een tijdje, maar vanaf zaterdag zullen ze nog meer nodig zijn dan normaal, denkt Van Liempt.

Zout minder effectief door avondklok

De avondklok strooit namelijk ook figuurlijk zout in de wonden: omdat er minder auto’s rijden, is zout een minder effectief middel om gladheid mee te bestrijden. Zout moet immers 'in het wegdek worden gereden' door het verkeer. De kans op gladheid neemt door de avondklok dus toe.

Het weer helpt bovendien niet mee. “We zien verschrikkelijke winterse omstandigheden naderen aankomende zaterdag. We moeten rekening houden met veel én verschillende soorten neerslag. Het begint zaterdagavond met regen, die langzaamaan over zal gaan in ijzel en wordt opgevolgd door sneeuw.”

'Blijf zaterdagavond met de auto van de weg'

Bovendien blijft het na zaterdag dagenlang vriezen. Van Liempt heeft dan ook een duidelijk advies: blijf zaterdagavond met de auto van het wegdek. “Hoewel we onze stinkende best doen, kan ik niet garanderen dat het nergens glad zal worden”, benadrukt de coördinator gladheidsbestrijding.

