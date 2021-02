Bergingsbedrijven maken zich op voor topdrukte: 'Vooral ijzel is gevaarlijk'

Bergingsbedrijven maken zich met de voorspelde gladheid en sneeuw op voor topdrukte. Als de weermodellen kloppen, gaat het komend weekend ijzelen en valt er een enorm pak sneeuw. "Een flinke uitdaging", aldus berger Paul van der Burgt. "Maar laat het maar komen."

Bergingsbedrijf Van Eijckgroep in Eindhoven waar Paul werkt, is druk bezig met de voorbereidingen op verwachte drukte. Zo worden werkzaamheden die voor volgende week stonden gepland naar voren gehaald. Alles wat niet urgent is, wordt uitgesteld.