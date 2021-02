Webcamafperser Aydin C. uitgeleverd aan Canada

Aydin C. in de rechtbank (foto: Omroep Brabant). vergroot

Webcamafperser Aydin C. uit Tilburg is door Nederland uitgeleverd aan Canada. Daar kan hij vervolgd worden in de zaak Amanda Todd. Dat liet de advocaat van C. Robert Malewicz vrijdag weten aan RTL Boulevard. C. stalkte het 15-jarige meisje, waarna ze uiteindelijk zelfmoord pleegde.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

RTL Boulevard meldt dat Aydin C. al in begin december naar Canada vloog. Daar zit hij nu in hechtenis. Volgens zijn advocaat zou C. in Canada proberen zijn onschuld aan te tonen.

Eerdere veroordeling

Aydin C. werd in Nederland in 2019 in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en acht maanden voor onder meer het verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Een straf die hij eerder ook al van de rechtbank kreeg opgelegd. Hij heeft 34 minderjarige meisjes uit Nederland, Noorwegen, Engeland, Canada en de Verenigde Staten afgeperst. Hij vroeg de meisjes om zich uit te kleden voor de webcam, om ze later met deze beelden af te persen.

Amanda Todd

Een van zijn slachtoffers is Amanda Todd. De Canadese tiener pleegde in 2012 zelfmoord. Haar hartverscheurende filmpje op YouTube werd wereldwijd gedeeld. Canadese justitie wilde C. zelf vervolgen in de zaak van het meisje en vroeg al voor de start van de rechtszaak in Nederland om zijn uitlevering. Die uitlevering werd al in 2019 goedgekeurd door minister Grapperhaus.

''Mijn cliënt wordt in Canada niet vervolgd voor betrokkenheid bij de dood van Amanda Todd, maar wel voor het materiaal dat van haar zou zijn verspreid'', vertelde raadsman Robert Malewicz tegen RTL Boulevard. ''Hij heeft zijn uitlevering aangevochten, maar uiteindelijk zijn cassatie ingetrokken.''

Zitting

Komende week is bij de rechtbank Amsterdam een zitting waarin het Openbaar Ministerie eist dat C. zijn volledige celstraf moet uitzitten, in plaats van tweederde van zijn straf bij goed gedrag. Volgens het OM werkt C. niet mee aan rapportages van de reclassering over een eventuele terugkeer in de samenleving na de rechtszaak in Canada, schrijft RTL Boulevard.

