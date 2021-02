Een trui met je favoriete kroeg erop: Tilburgse actie voor horeca 'loopt als een malle'

Tas met pentekening van de Spaarbank (foto: Jim van Roosmalen). vergroot

“Binnen drie uur hebben we al tienduizend euro opgehaald. Het gaat als een malle.” De Tilburgse citymarketeer Ben Smit is dolblij. De actie die ze bedachten om de lokale horeca in de stad financieel te steunen, lijkt meteen van de start al een succes.

Cafés en restaurants zijn al dicht sinds 15 oktober en er is nog geen zicht op snelle opening. Sommige horecagelegenheden staat het water aan de lippen. Maar in Tilburg hebben ze daar wat op gevonden. Je kunt er een trui, T-shirt of tas kopen met een pentekening van je favoriete horecagelegenheid erop. De opbrengst gaat, na aftrek van de kosten, direct naar het restaurant of café.

Pentekening

De Boekanier, Kandinksky of het Bruin Café, ze zitten er allemaal tussen. In totaal kun je kiezen uit meer dan 150 verschillende horecagelegenheden. De pentekeningen op de truien en T-shirts zijn van de gevels van de panden van de restaurants en de cafés. Ze zijn gemaakt door illustrator Koen de Vreeze. "Het is best uniek om de stad op een dergelijke manier in beeld te brengen. Ik kon me volop uitleven", zegt Koen.

In Tilburg waren ze niet de eerste die een actie voor de horeca bedachten. Ze hebben de actie namelijk afgekeken van buurman Breda. Ook daar is een webshop waar je merchandise van de Bredase horeca kan kopen. “Maar daar geven ze maar een klein gedeelte af van de opbrengst en hebben ze een beperkt aantal panden gedaan. Wij hebben het gewoon voor alle horeca in de stad gedaan. Dit komt echt uit ons sociaal DNA”, besluit Ben.

