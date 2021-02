Lestoestellen van Defensie blijven aan de grond vanwege chroom-6

In alle dertien PC-7-lestoestellen van 131 Squadron op Woensdrecht is vrijdag tijdens onderhoudswerkzaamheden mogelijk chroom-6 gevonden. Uit voorzorg wordt daarom komende week niet met de toestellen gevlogen.

Dat meldt Defensie op haar website . Chroom-6 is een gevaarlijke stof die in de verf wordt gestopt. Het werkt goed tegen roest. Maar deze kan kanker en longziekten veroorzaken.

De dertien lestoestellen staan gestationeerd op vliegbasis Woensdrecht. Ze zijn in gebruik bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht. Alle toekomstige vliegers van onder meer de F16, de F35 en defensiehelikopters worden er in opgeleid.

Zwart geverfd

De dertien Pilatus PC7 Turbo Trainers zijn een bekend verschijnsel in vooral het uiterste westen van de provincie en in Zeeland, mede door hun typische geluid en snelheid. De toestellen ondergingen in 2007 een metamorfose. Ze werd toen zwart geverfd met een gele streep om beter zichtbaar te zijn. Of er toen al chroom-6 op het toestel terecht kwam is onbekend.