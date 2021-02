Mogelijk chroom-6 in lestoestellenvliegbasis Woensdrecht

In dertien PC-7-lestoestellen van 131 Squadron op Woensdrecht is vrijdag tijdens onderhoudswerkzaamheden mogelijk chroom-6 gedetecteerd. Uit voorzorg wordt daarom komende week niet met de toestellen gevlogen.

Eerder was er veel ophef over chroom-6 nadat bleek dat werklozen in Tilburg treinen hadden moeten schuren waar de kankerverwekkende stof in zat. Er volgde een uitgebreid onderzoek en de gedupeerden moesten een vergoeding krijgen.