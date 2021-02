Tilburger valt vrouwen lastig en probeert hen te beroven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 43-jarige man is aangehouden nadat hij eind januari in een paar dagen tijd meerdere vrouwen in Tilburg lastigviel en probeerde hen te beroven. Dit maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

Maandagavond 25 januari griste de man geld weg uit de handen van een 53-jarige vrouw, die dit vlak daarvoor had gepind bij een geldautomaat in de Spoorlaan in Tilburg. Het slachtoffer wist het geld echter terug te krijgen. Daarna vluchtte de verdachte.

Slaan op auto

Diezelfde avond was het raak bij een andere geldautomaat in de Spoorlaan. Dit keer kwam dezelfde verdachte bij de auto staan van een vrouw die wilde gaan pinnen. Hij eiste dat de 42-jarige vrouw het raam opendeed, maar dit weigerde ze. Ze reed, terwijl de man op haar auto sloeg, snel weg.

Woensdag werd de politie gewaarschuwd dat een 26-jarige vrouw op het Burgemeester Stekelenburgplein werd bedreigd door een man. De omschrijving van de verdachte kwam overeen met het signalement van de man die twee dagen eerder de vrouwen in de Spoorlaan lastigviel. Dit keer eiste hij de telefoon van zijn slachtoffer. Toen er een beveiligingsmedewerker aankwam, rende de man weg.

Aanhouding

Dankzij het duidelijke signalement dat dit laatste slachtoffer doorgaf, kon de politie de man snel opsporen en aanhouden. "Hij zit vast voor verhoor en verder onderzoek", laat een politiewoordvoerder weten.

De politie houdt er rekening mee dat de man nog vaker heeft toegeslagen in deze buurt. Mensen die in de omgeving van de Spoorlaan, de Burgemeester Brokxlaan en de Hart van Brabantlaan zijn lastiggevallen door een onbekende man wordt verzocht zich te melden.

