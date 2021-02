Man (32) opgepakt voor beschieten van huis in Oss

Een 32-jarige man is vrijdag aan het einde van de avond opgepakt voor de beschieting van een huis in Oss. De woning aan de Colijnstraat werd vrijdagavond rond kwart voor tien beschoten.

De bewoners van de huis waren thuis, maar raakten niet gewond. Iemand zou in het huis met een vuurwapen hebben geschoten.

Videobeelden

Aan de hand van videobeelden is de man even voor middernacht opgepakt in Oss. Hij zit vast en wordt verhoord.