Coronavirus: GGD heropent maandag test- en vaccinatielocaties

Ook deze zondag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De GGD heropent maandag test- en vaccinatielocaties

Ouderenbond ANBO wil dat er creatieve manieren worden gevonden om senioren te vaccineren, die vanwege het slechte weer niet naar buiten willen.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen zondagochtend 341 coronapatiënten, twee meer dan zaterdag.

De afgelopen 24 uur zijn zes coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen overleden, maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend.

Het coronavaccin van AstraZeneca lijkt minder effectief tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

20.00 - Veiligheidsberaad: Coronaregels goed nageleefd tijdens sneeuwpret

De coronamaatregelen werden zondag tijdens de sneeuwpret goed nageleefd, constateert het Veiligheidsberaad. "In de meeste veiligheidsregio's is een grote hoeveelheid sneeuw gevallen. Dit leidde in veel gevallen tot sneeuwpret; wandelende mensen en spelende kinderen domineerden het straatbeeld. Gelukkig hielden verreweg de meeste mensen zich hierbij goed aan de coronamaatregelen", aldus het Veiligheidsberaad.

18.30 - 'Aantal scholen maandag mogelijk nog dicht wegens winterweer'

Een aantal basisscholen blijft maandag waarschijnlijk nog dicht omdat veel docenten de scholen niet kunnen bereiken wegens het winterse weer. Dat zei een woordvoerder van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

"We krijgen steeds meer signalen dat leerkrachten de school niet kunnen bereiken. Het zou dan kunnen dat bepaalde scholen niet opengaan". In dat geval is het volgens hem mogelijk dat de betreffende leerkrachten maandag op afstand les gaan geven. Volgens de PO-raad gaan de scholen in principe gewoon open, nadat ze lang tijd waren dicht geweest wegens de lockdown.

Het is niet duidelijk of er ook Brabantse scholen zijn die maandag dicht blijven vanwege het winterweer.

18.08 - GGD heropent maandag test- en vaccinatielocaties

De GGD wil maandag haar test- en vaccinatielocaties heropenen. Vanwege het winterse weer waren de locaties zondag gesloten. Maar volgens de GGD wordt maandag met de regionale instanties gezorgd voor een veilige omgeving in en rondom de locaties.

Als er maandag alsnog code rood in een regio wordt afgegeven vanwege extreem winterweer, dan blijven test- en vaccinatielocaties in die regio gesloten, aldus de GGD. Daarnaast kunnen regios zelf besluiten om een locatie te sluiten vanwege de weersomstandigheden.

Als een test- of vaccinatielocatie gesloten blijft, worden mensen met een afspraak gebeld. Vanaf middernacht tot maandag 12.00 uur geldt de zogeheten code oranje in ons land, wegens uitgebreide gladheid. Mensen die het niet zien zitten om naar een locatie te gaan vanwege het weer, kunnen het afspraak verzetten. Voor maandag 8 februari staan 30.000 testafspraken en 24.000 vaccinatieafspraken gepland, aldus de GGD.

16.45 - Veiligheidsberaad maandag bijeen over onder meer avondklok

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komt maandagmiddag weer bijeen in Utrecht. De burgemeesters gaan een advies bespreken van het Outbreak Management Team over volksgezondheid en demonstreren in tijden van corona. Ook het afhaalsysteem voor niet-essentiële winkels, dat vanaf woensdag gaat gelden, wordt besproken, net als de avondklok. Minister Ferd Grapperhaus schuift namens het kabinet aan bij het beraad.

15.50 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen maakt pas op de plaats

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag ongeveer gelijk gebleven. In totaal zijn nu 1980 patiënten met Covid-19 opgenomen, 3 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatie centrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de coronapatiënten zijn er 535 dusdanig ziek dat ze op de ic liggen, 12 minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen liggen 1445 patiënten met Covid-19, 9 meer dan een dag eerder. Het LCPS heeft dertien patiënten naar een andere regio verplaatst, van wie er twee op de ic liggen.

15.45 - Politie maakt einde aan demonstratie in Maastricht

Politie en mobiele eenheid hebben zondagmiddag een einde gemaakt aan een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht. De demonstranten negeerden de coronamaatregelen en hielden onvoldoende afstand, waarop de politie rond kwart over drie ingreep en de deelnemers van het plein verdreef.

Vanaf twee uur verzamelden zich zo'n tweehonderd demonstranten op het Vrijhof. Het ging om een onaangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen. De politie riep de demonstranten via een megafoon op anderhalve meter afstand te houden. Daaraan werd nauwelijks gehoor gegeven.

15.21 - 3963 nieuwe coronabesmettingen

Er zijn in de afgelopen 24 uur 3963 nieuwe coronabesmettingen gemeld, meldt het RIVM. Dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen week.

In de afgelopen zeven dagen zijn opgeteld 27.500 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 3929 gevallen per dag. Zaterdag lag het aantal meldingen daar iets boven. Volgens gecorrigeerde cijfers waren het er toen 4116.

Het aantal besmettingen zou in de komende weken wel weer kunnen gaan toenemen doordat de Britse variant zich verder verspreidt, vreest het RIVM.

In Brabant zijn er 639 nieuwe besmettingen gemeld in het afgelopen etmaal. Dat zijn er minder dan een dag eerder.

14.55 - Demonstratie in Maastricht

Enkele honderden mensen hebben zich zondagmiddag verzameld op het Vrijthof in Maastricht om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De politie heeft de demonstranten via een megafoon opgeroepen anderhalve meter afstand te houden.

Op een snijdend koud en winderig Museumplein in Amsterdam staat ook een handvol demonstranten. Er is veel politie aanwezig.

13.45 - 'Senioren durven nu niet naar centrale priklocatie'

Ouderenbond ANBO is bang dat senioren zich vanwege het slechte weer niet laten vaccineren bij een van de centrale priklocaties en dat zij liever wachten tot ze naar de huisarts kunnen. Maar dat gaat nog tot zeker in maart duren, terwijl volgens de bond 'voor deze doelgroep iedere dag telt'. Deze zondag zijn vanwege het weeralarm alle GGD-priklocaties dicht en ook komende week wordt het slecht weer. De ANBO wil dat het vaccin 'via creatieve manieren' naar de senioren wordt toegebracht.

13.00 - Thuiswerkers besteden vierhonderd miljoen euro aan kantoorproducten

Thuiswerkers hebben tijdens de coronacrisis in totaal voor vierhonderd miljoen euro aan kantoorproducten gekocht. Ruim veertig procent van de thuiswerkers kocht iets voor de inrichting van zijn of haar werkplek, zo volgt uit de Thuiswerk Monitor, waarvoor onderzoeksbureau Multiscope ruim drieduizend werknemers ondervroeg. Computerschermen en bureaustoelen zijn de meest gekochte producten.

11.04 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen liggen zondagochtend 341 coronapatiënten, twee meer dan zaterdag. Het voorbije etmaal werden er 24 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. De afgelopen 24 uur zijn zes coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen overleden. Twee zijn er overgeplaatst en 21 werden uit het ziekenhuis ontslagen.

06.51 - Aantal ic-patiënten in België op laagste niveau in maanden

Het aantal coronapatiënten op de Belgische intensive care is met 291 voor het eerst in vier maanden tijd onder de grens van driehonderd gedoken. Dat blijkt zondag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona stijgt wel opnieuw licht. In de Belgische ziekenhuizen worden momenteel 1649 coronapatiënten verzorgd.

23.29 - 'Vaccin AstraZeneca minder effectief tegen Zuid-Afrikaans virus'

Het coronavaccin dat is ontwikkeld door AstraZeneca en de Universiteit van Oxford lijkt minder bescherming te bieden tegen milde en matige ziekteverschijnselen veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse virusvariant. Dat schrijft The Financial Times. De krant verwijst naar een studie die maandag zal worden gepubliceerd.

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

