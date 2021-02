Coronavirus: 'Vaccin AstraZeneca lijkt minder effectief tegen Zuid-Afrikaans virus'

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

Ook deze zondag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het coronavaccin van AstraZeneca lijkt minder effectief tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

06.51 - Aantal ic-patiënten in België op laagste niveau in maanden

Het aantal coronapatiënten op de Belgische intensive care is met 291 voor het eerst in vier maanden tijd onder de grens van driehonderd gedoken. Dat blijkt zondag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona stijgt wel opnieuw licht. In de Belgische ziekenhuizen worden momenteel 1649 coronapatiënten verzorgd.

23.29 - 'Vaccin AstraZeneca minder effectief tegen Zuid-Afrikaans virus'

Het coronavaccin dat is ontwikkeld door AstraZeneca en de Universiteit van Oxford lijkt minder bescherming te bieden tegen milde en matige ziekteverschijnselen veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse virusvariant. Dat schrijft The Financial Times. De krant verwijst naar een studie die maandag zal worden gepubliceerd.

