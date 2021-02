Sneeuw in Brabant levert ook mooie plaatjes op

Sneeuwengel maken (foto: Natascha Martin) vergroot

Met de eerste vlokken zaterdagavond laat is ook de sneeuwpret in Brabant begonnen. De eerste sneeuwpoppen in de provincie staan al. En deze zondag zijn de meeste achtertuinen bedekt onder een dikke laag.

Janneke Bosch & Peter de Bekker Geschreven door

In Oss ging vanochtend vroeg nog hard tekeer

Het sneeuwde hard in Oss (foto: Harriette Giesbers) vergroot

Hondje Rocky van de familie Schuengel beleeft zijn eerste sneeuw! En dat is best een beetje spannend...

Rocky in de sneeuw (foto: Ilonka Schuengel) vergroot

Een winters landschap in Teteringen (foto: Wesley van Gerven) vergroot

Een dikke laag in de tuin van Imro in Best (foto: Imro Boessen) vergroot

En zo verrees in Bladel deze sneeuwman voor het huis van Inge Brons.

Deze sneeuwman verrees in Bladel (foto: Inge Brons). vergroot

Ook bij Kim Jaspers stond zaterdagavond in no time een sneeuwpop in de tuin.

Om elf uur 's avonds stond deze sneeuwpop al in de tuin van Kim Jaspers (foto: Kim Jaspers). vergroot

Ook Budel werd zaterdagavond en -nacht voorzien van een sneeuwlaag.

Een sneeuwlaag bedekt Budel (foto: Ben Saanen). vergroot

Er wordt alles aan gedaan om de wegen ondanks de winterse omstandigheden toch een beetje begaanbaar te houden. "Aan het bikkelen", laat Yaël Vreugde weten.

"Aan het bikkelen", laat Yaël weten bij deze foto (foto: Yaël Vreugde). vergroot

Sjoerd geniet in een sprookjesachtig Dinteloord, en terecht!

"Sprookjesachtig Dinteloord" (foto: Sjoerd). vergroot

Ook het Eindhovense stadsdeel Woensel ziet er stralend uit in de sneeuw, zeker zo van boven bekeken.

Een witte laag bedekt het Eindhovense stadsdeel Woensel (foto: Marc Rademakers). vergroot

Stiphout om acht uur zondagochtend. "Een koude wind en zeven centimeter sneeuw."

Zeven centimeter sneeuw in Stiphout (foto: Willem van Nunen). vergroot

Dieren in de sneeuw

Ook dieren vermaken zich met de sneeuw.

De hond van Andrej is onder de indruk van alle sneeuw (foto: Andrej Mioc). vergroot

Deze hond in Chaam had het goed bekeken, uitgelaten worden op de slee!

In Chaam werd deze hond uitgelaten op de slee (foto: Marjolein Hemelsoet). vergroot

Heb je ook mooie foto's van de sneeuwpret bij jou in de buurt? Stuur ze naar Omroep Brabant!

