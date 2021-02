Het blijft nog de hele dag sneeuwen, sneeuwlaag van 5 tot 15 centimeter

In vrijwel het hele land sneeuwt het momenteel. Ook Brabant is bedekt onder een laag van zo'n vijf tot tien centimeter sneeuw. Op sommige plekken zelfs meer dan vijftien centimeter. Ook de rest van de dag blijft het sneeuwen, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

Het is lastig te zeggen hoeveel sneeuw er nu precies overal valt. "Het is zeer grillig", zegt Klaassen. dat heeft grotendeels te maken met de wind. "Er is sprake van stuifsneeuw en veel wind", vertelt hij. "Dat zorgt voor sneeuwduinen die op sommige plekken wel tientallen centimeters hoog kunnen zijn." In zijn algemeenheid valt er in het zuidelijkste deel van de provincie, langs de Belgische grens het minst. Noordelijker, het rivierengebied, krijgt de meeste sneeuw op z'n dak.

Koud

Daarnaast blijft het de hele dag koud, weet Klaassen. In de ochtend is het ongeveer drie graden onder nul, maar de gevoelstemperatuur is min tien of min elf. "In de loop van de dag kan de temperatuur iets oplopen, maar ook vanmiddag blijft de gevoelstemperatuur dik onder nul. Min 7 of min 8, verwacht ik." Voorlopig blijft dan ook code rood van kracht.