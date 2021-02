Guus 'Sneeuwis' doet de #snowfacechallenge

Guus Meeuwis drukt zijn gezicht in de sneeuw (foto: Guus Meeuwis) vergroot

Het is de zogenaamde 'snowfacechallenge': druk je gezicht in de sneeuw voor een perfecte 3D afbeelding van je eigen gezicht. Ook Guus Meeuwis leek dat wel wat. Of, zoals hij zichzelf nu noemt: Guus Sneeuwis.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is misschien moeilijk te zien aan de foto, maar hij is het toch echt. De Brabantse zanger drukte zondagmorgen onverschrokken zijn gezicht in de sneeuw voor de snowfacechallenge.

'Guus Sneeuwis' (foto: Guus Meeuwis via Instagram) vergroot

Guus 'Sneeuwis' zette een filmpje online van zijn snowfacechallenge.

Wachten op privacy instellingen...

Heb jij ook de snowfacechallenge gedaan en daar een foto of een filmpje van gemaakt? Stuur hem op naar Omroep Brabant!

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.