Vuurwapens en politiekleding gevonden in een garagebox in Halsteren

Archieffoto vergroot

Een opmerkelijke vondst in een garagebox aan de Schubertstraat in Halsteren zaterdagochtend. Politieagenten vonden daar automatische vuurwapens, politiekleding, een zwaailicht en kentekenplaten. Er is één man aangehouden.

Janneke Bosch Geschreven door

De spullen werden gevonden tijdens een politie onderzoek. De garagebox werd doorzocht en er werd een buurtonderzoek gedaan in de omgeving van de garagebox. Dat laat de politie weten.

Man opgepakt

Op basis van het onderzoek kon later op de dag een man worden opgepakt. Het gaat om een 29-jarige man uit Bergen op Zoom. Hij werd aangehouden in een auto op de Laan van Borgvliet. De spullen die in de garage werden gevonden en de auto waarin de man reed zijn in beslag genomen.

De man zit vast en wordt zondag gehoord door rechercheurs.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.