Domme inbreker gepakt dankzij sporen in de sneeuw

Een auto-inbreker in Roosendaal had het weer behoorlijk tegen zondagochtend. Hij probeerde nog te ontkomen aan de politie, maar die kon zijn voetstappen in de verse sneeuw gemakkelijk volgen.

De auto-inbreker had een ruitje ingeslagen bij een bestelwagen die geparkeerd stond aan de Molenstraat in Roosendaal. Zo kwam hij in de laadruimte, waar hij kratten met gereedschap meenam. Een getuige zag het gebeuren en belde de politie.

Agenten waren snel in de Molenstraat en zagen de dief nog wegrennen. Het kostte ze niet veel moeite om de dief te achterhalen. Ze konden op hun gemakje de sporen in de sneeuw volgen. De inbreker probeerde zich nog te verstoppen achter een muurtje, maar ook dat konden de agenten gemakkelijk zien.

De 41-jarige inbreker werd aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het gestolen gereedschap is teruggevonden. De bestelwagen waarvan het ruitje was ingetikt is weggesleept. De eigenaar kan zich bij de de politie melden.

