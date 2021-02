Politie roept relschoppers op zich te melden: ‘Anders verschijnt je gezicht bij Bureau Brabant'

De politie roept jongeren die betrokken waren bij de rellen eind januari in Tilburg op zich te melden. Doen ze dat niet, dan tonen de tv-programma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht herkenbare beelden van de relschoppers.

De recherche is in het bezit van stilstaande en bewegende beelden van de relschoppers. Het gaat onder meer om het vernielen van een kledingzaak. Enkele verdachten zijn daarbij vastgelegd door beveiligingscamera’s.

Ook zijn er beelden van andere plekken in Tilburg waar de relschoppers hebben huisgehouden. Zo werd onder meer een huis vernield met zwaar vuurwerk. Een vrouw raakte daarbij gewond. De relschoppers kunnen zich komende week nog melden. “Anders verschijnt je gezicht online of bij Bureau Brabant en Opsporing Verzocht”, waarschuwt de politie.

Avondklok

De vernielingen in Tilburg volgden op de zware rellen op zondag 24 januari in Eindhoven. Nadat de avondklok was ingegaan, werden de straten in Tilburg-West overgenomen door rellende jongeren.