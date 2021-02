Waarschuwingsschoten gelost bij dreigende situatie in afhaalrestaurant in Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft zondagavond twee waarschuwingsschoten moeten lossen bij de arrestatie van een man op het Biarritzplein. De man dreigde eerder tijdens een ruzie in een eetgelegenheid een vuurwapen te gebruiken.

Rond half zeven werd de politie opgeroepen voor een mogelijke overval op de eetgelegenheid. Achteraf bleek dat het om een ruzie ging waarbij ernstige dreigementen zijn geuit. ''Een persoon vond het nodig om te dreigen met het gebruik van een wapen. Bij zijn aanhouding hebben wij twee waarschuwingsschoten moeten lossen. Ook hebben we een tweede persoon aangehouden die in het gezelschap was van de bedreiger", laat de politie weten.