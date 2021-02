Coronanieuws: groot aantal basisscholen gaat weer open

Basisschool Het Noorderlicht in Breda (foto: Noël van Hooft). vergroot

Ook deze maandag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Een groot aantal basisscholen gaat maandag weer open, nadat ze half december de deuren sloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus.

Het kabinet praat maandag alsnog over de avondklok en andere coronamaatregelen, nadat het Catshuisoverleg van zondag werd afgelast.

Veel jongeren van 16 tot en met 30 jaar oud zien op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben.

06.01 - 'Coronacrisis legt liefdesleven deel jongeren stil'

Door alle coronamaatregelen hebben jongeren minder dates en minder seks. En dat belemmert de relationele en seksuele ontwikkeling van een deel van hen. Singles die nog wel seks hebben, hebben dat vaker met een zogenoemd seksmaatje. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers Kenniscentrum seksualiteit en Soa Aids Nederland onder ruim 4000 jongeren van 16 tot 20 jaar.

06.00 - 'Nederlandse jongeren zien op tegen komende coronatijd '

Veel jongeren van 16 tot en met 30 jaar oud zien op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben: ruim zeven op de tien (72 procent). Van de jongeren die zeggen regelmatig of vaker met gevoelens van eenzaamheid of somberheid te kampen, is dit negentig procent. Dat stelt het Rode Kruis op basis van online-onderzoek onder 713 Nederlanders in die leeftijdscategorie.

03.30 - Aantal basisscholen en kinderopvang gaat weer open

Een groot aantal basisscholen gaat maandag - evenals kinderopvanglocaties - weer open, nadat ze half december de deuren sloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus. Veel basisscholen zullen echter nog dicht blijven, omdat docenten hun scholen niet kunnen bereiken wegens het slechte winterweer. Volgens minister Arie Slob is het 'belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen'. Hij noemt de risico's voor besmetting 'beperkt'.

03.30 - Digitaal overleg burgemeesters over avondklok en demonstreren

Het Veiligheidsberaad bespreekt maandag een advies van het Outbreak Management Team over demonstreren. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio hadden het OMT gevraagd om dat advies, omdat ze willen weten op welke manier demonstreren verantwoord is op het gebied van de volksgezondheid in tijden van corona. Demonstreren is een grondrecht in Nederland.

03.30 - Geen nieuwe coronacijfers, eerdere testresultaten wel verwerkt

Omdat alle coronateststraten zondag gesloten waren vanwege het winterweer, brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag alleen cijfers naar buiten over coronatesten die al eerder zijn afgenomen en waarvan de resultaten nog niet waren verwerkt. Zoals gebruikelijk komt het instituut om kwart over drie 's middags met een update. Die is gebaseerd op de laatste gegevens die de GGD'en in het land hebben doorgegeven.

03.30 - Kabinet praat alsnog over avondklok na afgelast Catshuisoverleg

Het kabinet praat maandag alsnog over de avondklok en andere coronamaatregelen, nadat het Catshuisoverleg van zondag werd afgelast vanwege het barre weer. Een groot deel van het kabinet overlegt in de ochtend op premier Mark Ruttes ministerie van Algemene Zaken met RIVM-baas Jaap van Dissel. Later op de middag komt het kabinet weer bij elkaar. Dan worden ook besluiten genomen. Het overleg in de ochtend is informeel.

01.46 - MKB-roep om kwijtschelding belastingschuld

Het demissionaire kabinet is bereid om in het uiterste geval belastingschuld van ondernemers kwijt te schelden, is te lezen in De Telegraaf. Het midden- en kleinbedrijf vreest dat de schuldenberg een blok aan het been vormt voor het economisch herstel na de coronacrisis. Kwijtschelding van belastingschuld is 'de snelste manier om ondernemers weer lucht te geven', volgens MKB-voorman Jacco Vonhof. Jan Meerman, directeur van INretail, noemt het 'onvermijdelijk'.

