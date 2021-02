Coronanieuws: ook op natuurijs geldt deze week: het mag niet te druk worden

(Archieffoto: Alice van der Plas) vergroot

Ook deze maandag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Een groot aantal basisscholen is maandag weer open, nadat ze half december de deuren sloten wegens het coronavirus.

Er werden zondag 22 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

Het kabinet praat maandag alsnog over de avondklok en andere coronamaatregelen.

Jongeren hebben minder dates en minder seks door alle coronamaatregelen.

Veel jongeren van 16 tot en met 30 jaar oud zien op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben.

15.01

Ook in 2021 geen Nijmeegse Vierdaagse

De Vierdaagse gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Stichting De 4Daagse meldde dat het onhaalbaar is de 104de Vierdaagse te organiseren zoals mensen dat mogen verwachten. Het houden van 1,5 meter afstand is onmogelijk en de vaccinatiegraad is niet hoog genoeg, aldus de stichting. Vorig jaar werd de Vierdaagse ook al afgelast vanwege de coronapandemie.

14.35 Meerdere testlocaties nog dicht

Diverse teststraten en vaccinatielocaties zijn maandag nog altijd dicht vanwege de weersomstandigheden. Onder meer in Noord-Holland en Zuid-Holland blijven verschillende locaties gesloten. Hoe het zit met de Brabantse teststraten is niet bekend. Als een test- of vaccinatielocatie gesloten blijft, worden mensen met een afspraak gebeld en ingedeeld op een andere locatie of ander tijdstip.



13.38 schaatsen natuurijs: ook daar geen drukte toegestaan

Als er de komende dagen te veel liefhebbers van natuurijs naar de Friese meren of de wateren in Overijssel komen, zullen gemeenten de toegang naar dat ijs afsluiten. Dit uiteraard vanwege de coronamaatregelen. De handhaving op en bij het ijs zal niet anders zijn dan die in bossen en op het strand: als het te druk wordt, kan een burgemeester toegangswegen of parkeerplaatsen laten afsluiten."

12.41 Coroncijfers Brabantse ziekenhuizen

Er werden het afgelopen etmaal 22 mensen met het coronavirus opgenomen in ziekenhuizen in Brabant. Er werden 11 mensen ontslagen en 4 patiënten zijn overleden. Er liggen nu 357 mensen met Covid 19 in Brabant in het ziekenhuis.

Actuele cijfers over het aantal positieve tests komen er vandaag niet, gisteren waren vanwege de sneeuw alle GGD-testlocaties gesloten.

11.27 Coronameldpunt voor scholen heropend

Basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs die tijdelijk sluiten wegens het coronavirus moeten zich weer melden bij een speciaal meldpunt, maakte de onderwijsinspectie bekend. De maatregel volgt nadat basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs maandag weer opengingen. Van een klas die in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft geen melding gemaakt te worden.

10.40 Bezoekers teststraten krijgen vragenlijst RIVM voorgelegd

Het RIVM begint deze week met een vragenlijstonderzoek in teststraten van de GGD. Daarmee wil het instituut een beter beeld krijgen waarom sommige mensen besmet raken met het coronavirus en anderen niet. Volgens het instituut levert het onderzoek ook informatie op over het effect van vaccineren. Wat voor vragen precies gesteld worden, is niet duidelijk.

10.05 Economisch herstel na de zomer

Het economisch herstel van de coronacrisis zal vanaf de zomer vaart krijgen. Die voorspelling deed topvrouw Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) dit weekend. Volgens haar krijgen overheden in de toekomst een moeilijke taak met het afbouwen van de coronanoodsteun, maar dat moet niet te snel gebeuren. Vanaf eind deze maand kunnen de EU-lidstaten hun herstelplannen naar Brussel sturen. Goedkeuring opent de deur naar geld uit het EU-coronaherstelfonds.

06.01 - 'Coronacrisis legt liefdesleven deel jongeren stil'

Door alle coronamaatregelen hebben jongeren minder dates en minder seks. En dat belemmert de relationele en seksuele ontwikkeling van een deel van hen. Singles die nog wel seks hebben, hebben dat vaker met een zogenoemd seksmaatje. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers Kenniscentrum seksualiteit en Soa Aids Nederland onder ruim 4000 jongeren van 16 tot 20 jaar.

06.00 - 'Nederlandse jongeren zien op tegen komende coronatijd '

Veel jongeren van 16 tot en met 30 jaar oud zien op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben: ruim zeven op de tien (72 procent). Van de jongeren die zeggen regelmatig of vaker met gevoelens van eenzaamheid of somberheid te kampen, is dit negentig procent. Dat stelt het Rode Kruis op basis van online-onderzoek onder 713 Nederlanders in die leeftijdscategorie.

03.30 - Aantal basisscholen en kinderopvang gaat weer open

Een groot aantal basisscholen en kinderopvanglocaties gaan maandag weer open, nadat ze half december de deuren sloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus. Veel basisscholen zullen echter nog dichtblijven, omdat docenten hun scholen niet kunnen bereiken wegens het slechte winterweer. Volgens minister Arie Slob is het 'belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen'. Hij noemt de risico's voor besmetting 'beperkt'.

03.30 - Digitaal overleg burgemeesters over avondklok en demonstreren

Het Veiligheidsberaad bespreekt maandag een advies van het Outbreak Management Team over demonstreren. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio hadden het OMT gevraagd om dat advies, omdat ze willen weten op welke manier demonstreren verantwoord is op het gebied van de volksgezondheid in tijden van corona. Demonstreren is een grondrecht in Nederland.

03.30 - Geen nieuwe coronacijfers, eerdere testresultaten wel verwerkt

Omdat alle coronateststraten zondag gesloten waren vanwege het winterweer, brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag alleen cijfers naar buiten over coronatesten die al eerder zijn afgenomen en waarvan de resultaten nog niet waren verwerkt. Zoals gebruikelijk komt het instituut om kwart over drie 's middags met een update. Die is gebaseerd op de laatste gegevens die de GGD's in het land hebben doorgegeven.

03.30 - Kabinet praat alsnog over avondklok na afgelast Catshuisoverleg

Het kabinet praat maandag alsnog over de avondklok en andere coronamaatregelen, nadat het Catshuisoverleg van zondag werd afgelast vanwege het barre weer. Een groot deel van het kabinet overlegt in de ochtend op premier Mark Ruttes ministerie van Algemene Zaken met RIVM-baas Jaap van Dissel. Later op de middag komt het kabinet weer bij elkaar. Dan worden ook besluiten genomen. Het overleg in de ochtend is informeel.

01.46 - MKB-roep om kwijtschelding belastingschuld

Het demissionaire kabinet is bereid om in het uiterste geval belastingschuld van ondernemers kwijt te schelden, is te lezen in De Telegraaf. Het midden- en kleinbedrijf vreest dat de schuldenberg een blok aan het been vormt voor het economisch herstel na de coronacrisis. Kwijtschelding van belastingschuld is 'de snelste manier om ondernemers weer lucht te geven', volgens MKB-voorman Jacco Vonhof. Jan Meerman, directeur van INretail, noemt het 'onvermijdelijk'.

