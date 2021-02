Deel van de bussen rijdt weer, treinverkeer heeft nog steeds last van het winterweer

Het winterweer stuurt ook deze maandag het openbaar vervoer in de war, maar de busmaatschappijen in Brabant hebben maandagochtend om tien uur de dienstregeling deels hervat.

"Op basis daarvan wordt gekeken of we onze dienstregeling zoveel mogelijk kunnen opstarten. Mensen dienen wel rekening te houden met vertraging en ritten die uitvallen vanwege het weer."

Treinen

Wie de trein wil nemen, doet er goed aan van tevoren de reizigersinformatie te checken. NS en ProRail doen naar eigen zeggen hun uiterste best om in tegenstelling tot zondag nu wel treinen te laten rijden. "Wij kunnen op dit moment echter nog geen zekerheid geven over het aantal treinen, de trajecten en de frequentie. Hiervoor zijn we afhankelijk van de verdere ontwikkeling van eventuele storingen op het spoor."