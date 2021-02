Sneeuwnieuws: prachtige foto's, maar ook diverse ongelukken vanwege de weersomstandigheden

Werner genoot van de Kampina in winterstijl (foto: Werner Vaarwerk). vergroot

De sneeuw die zondag viel, bezorgt veel mensen ook deze maandag sneeuwpret. Maar de barre weersomstandigheden veroorzaken ook ongelukken op de weg. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het 'sneeuwnieuws'.

09.34 - Snowface

Ook Rinus kon niet ontsnappen aan de 'snowfacechallenge'.

Het 'sneeuwsmoeltje' van Rinus (foto: Rinus Adriaansen). vergroot

09.27 - Sneeuw hindert Eindhoven Airport opnieuw

Eindhoven Airport waarschuwt voor mogelijk vertragingen door de barre weersomstandigheden. "Houd de website in de gaten voor actuele vluchtinformatie."

09.10 - Grijs en ijzig koud in Budel

Het was maandagochtend weliswaar door in Budel, maar ook grijs en ijzig koud.

Tja, de hond uitlaten moet ook tijdens deze kou (foto: Ben Saanen). vergroot

Een fraaie foto van een winters zuidoosten van Brabant (foto: Ben Saanen). vergroot

Het is maandag nog altijd glad op de weg (foto: Ben Saanen). vergroot

08.52 - Gladheid in station Den Bosch

Ook in station Den Bosch moet je maandagochtend rekening houden met gladheid.

Gladheid in station Den Bosch (foto: Rogier Albers). vergroot

Het treinverkeer komt maandagochtend langzaam weer op gang. Meerdere vervoersbedrijven melden dat er op 'een aantal trajecten' weer sprinters gaan rijden. Voorbeelden worden niet genoemd. Het aantal storingen is flink teruggebracht door onderhoudsteams van ProRail die de hele nacht hebben doorgewerkt. Zondag reed een groot gedeelte van de dag treinen helemaal niet vanwege het extreme winterweer.

08.47 - Hond met ijsbaard

Snoetje liep bij het uitlaten een heuse ijsbaard op.

Hond Snoetje met een ijsbaard (foto: Helene Hendricks). vergroot

08.25 - Basisschool Den Bosch toch dicht vanwege kou

Basisschool Noorderlicht in Den Bosch zou deze maandag opengaan, maar blijft noodgedwongen toch dicht omdat de verwarming kapot is en het maar 13 graden is binnen.

08.21 - Afval

Diverse gemeenten halen maandag geen afval op vanwege de barre situatie op de weg. Het is te glad. Het gaat onder meer om de gemeenten Uden, Waalwijk, Heeze-Leende en Roosendaal.

08.00 - Busvervoer ligt vooralsnog plat

Wie gebruik wil maken van de bus wordt aangeraden de reizigersinformatie goed in de gaten te houden. Arriva laat weten dat er zeker tot tien uur maandagochtend geen bussen rijden. Een woordvoerder van Hermes laat weten dat maandagochtend eerst de busroutes verkent of ze veilig genoeg zijn. "We proberen de gebruikelijke dienstregeling zo snel mogelijk te hervatten. Dit zal helaas niet in de ochtendspits lukken. Onze excuses voor het ongemak."

07.31 - Rijkswaterstaat heeft al meer dan 11,4 miljoen kilogram zout gestrooid

Rijkswaterstaat had tot maandagochtend kwart over zeven al meer dan 11,4 miljoen kilogram zout gestrooid om de wegen na de sneeuwval begaanbaar te houden. Door het hele land hebben de strooiwagens al 106.090 kilometer gereden. Vooral de snelwegen worden sneeuwvrij en begaanbaar gemaakt. Op een aantal plaatsen wordt ook op grote provinciale wegen gestrooid.

06.58 - 'Snowfacechallenge'

Guus Meeuwis drukte zijn gezicht zondag al in de sneeuw en op nog veel meer plekken in de provincie doen mensen mee aan deze zogenaamde 'snowfacechallenge'. In Tilburg waagden Perry en Erwin van der Aa zich eraan.

Perry en Erwin drukten hun gezicht ook in de sneeuw (foto: Perry van der Aa). vergroot

06.45 uur - Vrachtwagenongelukken

De gladheid op de weg veroorzaakte maandagochtend meerdere ongelukken. Op de A50 bij Ravenstein schaarden rond zeven uur drie vrachtwagens. Daarop werd die weg in beide richtingen afgesloten. Ook op de A27 bij Hank schoof een vrachtwagen van de weg. Hier ging de rechterrijstrook dicht.

02.47 - Sneeuwpop

In heel Nederland verrezen afgelopen weekend sneeuwpoppen. Ook bij Matea.

Door heel Brabant verrezen dit weekend sneeuwpopen (foto: Matea G.). vergroot

01.00 - Code oranje

Het KNMI heeft voor maandag code oranje afgekondigd wegens de verwachte gladheid. Code oranje ging om middernacht in en geldt tot maandag twaalf uur. Dit vanwege 'gladheid op uitgebreide schaal' als gevolg van sneeuwduinen, ijsplaten en al eerder gevallen sneeuw.

01.36 - Sneeuwpret in Diessen

"Ut moet nie gekker worre", laat Frans weten vanuit Diessen. Daar staan sinds dit weekend twee 'carnavalssneeuwpoppen'.

Carnavalssneeuwpoppen in Diessen (foto: Frans Heuvelmans). vergroot

00.24 - Iglo in Berkel-Enschot

Fleur en Sophie hard aan het werk aan hun Iglo in Berkel-Enschot.

In Berkel-Enschot verrees een heuse Iglo (foto: Werner Vaarwerk). vergroot

00.13 - Hond uitlaten per slee

Wat doe je als je met dit weer de hond wil uitlaten? Je gebruikt de slee, dacht Monique.

De hond uitlaten per slee (foto: Monique van Heugten). vergroot

