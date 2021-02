Strooizout is overal uitverkocht, maar in Tilburg kun je het gratis afhalen

Gratis strooizout scheppen, het kan in Tilburg. vergroot

Meestal staan de auto’s bij de milieustraat in Tilburg in de rij om spullen te brengen. Nu komen ze vooral halen. Inwoners van de stad mogen gratis een emmertje strooizout komen scheppen en daar wordt massaal gebruik van gemaakt.

“Het is nergens meer te krijgen,” zegt een zoutscheppende Tilburger. “Overal uitverkocht. En toen zag ik op de afvalwijzerapp van de gemeente dat je het hier kunt komen halen.” Hij schept een flinke emmer vol. “Een geweldig initiatief van de gemeente.”

Emmertjes, wasmanden, vuilniszakken en plastic boodschappentassen, ze worden allemaal gevuld. “We proberen looppaadjes te creëren voor de klanten”, zegt een medewerker van het winkelcentrum Paletplein. “Maar het zout was op. Een collega wist dat het hier te krijgen is.”

Een container vol strooizout staat er op de Tilburgse milieustraat en iedereen mag scheppen “Eerst hadden we alleen maar losse zakjes, die mochten we één per persoon meegeven. Nu kunnen mensen wat ruimer scheppen”, zegt Claudia van Oirschot van de milieustraat. “Veel mensen nemen ook mee voor ouderen in de straat.”

Ryan heeft twee emmers gevuld. Hij is er al voor de tweede keer vandaag. “Toen ik thuiskwam met mijn emmertje zag de buurman me. Die kan zelf niet rijden en dus ben ik maar even teruggegaan.” En nu neemt de tiener zout mee voor beide buren en voor de buurman van op de hoek.

Dolf Tannenbaum weet hoe je de stoep het beste sneeuwvrij houdt. “Wachten tot het sneeuwen is gestopt, dan vegen en dan strooien. Dat is de tactiek.” Dolf neemt ook een zakje mee voor zijn ouders, die de deur niet uit durven. Hans Dielissen vult ook een emmertje Hij gaat er zijn oprit mee strooien. “En natuurlijk de stoep voor het huis, want dat moet.”

