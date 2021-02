Drugs verstopt tussen snoepgoed: politie ontdekt West-Brabants cocaïnenetwerk

Rechtbank Breda in de sneeuw (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

De politie lijkt een netwerk op het spoor te zijn van cocainelabs en drugshandelaren. De spil is een man uit Halsteren. Hij zou achter een Zeeuws lab hebben gezeten dat ontplofte en waarbij 28 schapen omkwamen. De bende hield zich ook bezig met export van drugs. In Breda is een lading cocaine onderschept tussen snoepgoed. Het bewijs komt deels uit de grote Encrochatzaak. Dat werd maandag duidelijk op een tussentijdse rechtszaak over de zaak.

Het gaat om een groep van zeker vijf mannen. Ze kwamen in beeld na de vondst van een cocaïnelab in Lepelstraat. Mogelijk zag een observatieteam van de politie toen meer mensen dan alleen de laboranten.

Het spoor leidde naar Joep T. (36) in Halsteren, iemand die dicht bij het lab woont. Daarna kwamen er meer mensen in beeld. Nog een man in Halsteren maar ook inwoners van Steenbergen, Breda en Rotterdam.

Encrochat

Toen de criminele telefoondienst Encrochat werd gekraakt, bleek die Joep T. een van de gebruikers te zijn. De politie kon hem in verband brengen met zeker drie drugslabs:

- Het Colombiaanse cocaïnelab aan de Noorder Kreekweg in Lepelstraat, dat op 4 maart werd ontdekt.

- Een cocaïnelab in een boerenschuur in het Zeeuwse Poortvliet. Binnen ging er iets mis, waardoor het lab ontplofte op 27 maart. Daarbij werden 28 schapen gedood, waaronder 8 lammetjes.

- Een cocaïnelab in Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland. De politie viel er binnen op 1 juli. Er werd nog bijna niks over bekend gemaakt.

Chatberichten

Waar de Halsternaar precies van verdacht wordt, is nog niet bekend. Uit een berg chatberichten komt hij naar voren als iemand die er alles van wist. Agenten vonden zelfs een appgroep die hij 'Drugshandel' zou hebben genoemd. Zijn auto werd afgeluisterd met een verborgen microfoon. De politie hoorden hem praten over de prijzen per gram coke.

De cocaïne in het cokelab in Lepelstraat was het land binnengesmokkeld opgelost in kartonnen dozen. En coke in Nijeveen (Drenthe) kwam uit steenkolen.

Cokevangst in Breda

Op 2 september volgde de politie de andere man uit Halsteren (49) en een trucker uit Etten Leur (56). In een loods aan de Frankenthalerstraat in Breda waren ze 595 dozen met snoep aan het inpakken. Tussen het snoepgoed, waaronder zure beertjes, zat cocaïne: 54 kilo in totaal. Handelswaarde pakweg anderhalf miljoen euro, op straat is het al gauw het dubbele waard.

Het snoep moest dienen als deklading: bij een eventuele controle zou niemand alarm slaan. De drugsvangst is nooit naar buiten gebracht. De partij snoep moest naar Italië.

Opvallende zaak

Het bijzonder aan deze zaak is dat de politie drugsmakers, een mogelijke organisator, handelaar en exporteur te pakken heeft. Meestal ontdekt de politie alleen 'stukjes' van de drugsbende. En er is bijna nooit bewijs dat labs met elkaar te maken hebben. Zo leek het Colombiaanse cokelab in Lepelstraat los te staan van de omgeving. Maar het kan goed zijn dat de politie de Brabantse exploitant en export-tak heeft ontdekt.

Het onderzoek is nog in volle gang. De twee mannen uit Halsteren blijven in voorarrest.

