Man opgepakt voor diefstal van kassalade uit geplunderde Jumbo tijdens avondklokrellen in Eindhoven

De Jumbo in het stationsgebouw in Eindhoven werd geplunderd door de relschoppers. vergroot

Een 35-jarige verdachte van de avondklokrellen in Eindhoven is maandag in alle vroegte opgepakt. Dit gebeurde om zes uur in het huis van zijn vriendin aan de Echternachlaan. De man zelf komt uit Weert.

De man is duidelijk te zien op camerabeelden van de rellen. Hij wordt verdacht van de diefstal van de kassalade van de Jumbo in het stationsgebouw in Eindhoven die werd geplunderd tijdens de avondklokrellen.

Hij zou ook de ME hebben uitgedaagd op het 18 Septemberplein. Hij beledigde agenten en zocht de confrontatie. Ook zou hij met stenen naar de politie hebben gegooid.

Auto en telefoon ingeleverd

Beelden waar de man prominent op te zien was, werden binnen de politie gedeeld. Hij werd door verschillende agenten herkend, waarna hij kon worden aangehouden. Zijn auto en telefoon zijn in beslag genomen. Geld dat die opbrengen, kan gebruikt worden om slachtoffers van de rellen te compenseren.

De afgelopen weken werden al meerdere mensen opgepakt voor hun rol bij de hevige rellen in Eindhoven, maar ook bij die in Den Bosch. In meerdere gevallen stonden zij herkenbaar op camerabeelden. Ook zijn al verschillende verdachten van opruiing opgepakt.

De politie laat weten over heel veel beelden te beschikken van de rellen, maar nieuwe beelden blijven welkom. Ook vraagt de politie getuigen en betrokkenen om zich te blijven melden.

Nieuwe beelden

Maandagavond wordt in opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant opnieuw aandacht besteed aan de rellen in Den Bosch. Hierbij zullen nieuwe beelden getoond worden.

Zondag deed de politie nog een oproep aan relschoppers die in Tilburg huishielden: meld je bij de politie of je ziet jezelf terug op tv of internet.

Al het nieuws over de avondklokrellen in onze provincie lees je op onze speciale themapagina.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.