Man schiet in het wilde weg op klaarlichte dag in Helmond: niet 6 maar 1 jaar celstraf

Een 25-jarige man moet een jaar de cel in, omdat hij in november 2019 op klaarlichte dag met een pistool in het wilde weg heeft geschoten in Helmond. Er was zes jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de officier van justitie ging het om poging tot moord, de rechter houdt het op zeer ernstige bedreigingen.

Een andere man die bij de schietpartij was betrokken, kwam er vanaf met een celstraf van zestien dagen. Die heeft hij al uitgezeten in voorarrest. Deze Helmonder had met een mes gezwaaid en dat was in de ogen van de rechter bedreigend. De rechter zag geen reden voor een schadevergoeding.

Rechter heeft vragen

Het incident deed zich voor aan de Peelhof, in de Helmondse wijk Rijpelberg. De tot een jaar veroordeelde man schoot hierbij meermalen in de richting van een auto waarin twee mensen zaten. Er is in die wagen ook een kogelpunt gevonden.

Het is volgens de rechter de vraag hoe die kogel in de auto terecht is gekomen, omdat er geen beschadigingen zijn gevonden waaruit zou kunnen worden afgeleid vanuit welke positie er geschoten is. Er kan dus niet vastgesteld worden dat de schutter zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot moord.

De rechter neemt het de schutter wel zeer kwalijk dat hij zeer grote risico's heeft genomen, omdat er op dat moment veel mensen in de buurt waren. Daarvoor had hij al de twee mensen, op wie geschoten is, bedreigd met een mes.

