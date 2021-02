Wachten op privacy instellingen... De overvaller zette mes op de keel van de medewerker Primera (foto: Bureau Brabant). De overvaller bij binnenkomst van de Primera (Foto: Bureau Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/3 Medewerkster van Primera was doodsbang toen deze man haar een mes op de keel zette

Een medewerkster van een filiaal van de Primera aan de Westermarkt in Tilburg werd op 1 juli 2020 op gewelddadige manier overvallen. De dader zette daarbij een mes op de keel van de vrouw die doodangsten heeft uitgestaan. "Hij hoefde maar één beweging met het mes te maken', vertelt de vrouw anoniem in Bureau Brabant. Het opsporingsprogramma laat maandag een duidelijke foto van de dader zien, in de hoop dat mensen hem herkennen.

Een man met Belgisch accent kwam op die middag in de winkel en eiste geld terug voor een opwaardeerkaart die hij (of iemand anders) eerder die dag had gekocht. De kaart zou niet meer werken. Medewerkers vertelden dat ze dat niet zomaar konden doen. Toen duidelijk werd dat hij geen geld zou terugkrijgen, haalde hij een mes tevoorschijn en zette dat op de keel van de medewerkster.

Een collega van het slachtoffer pakte geld uit de kassa en heeft dat aan de man gegeven. De dader liet daarop het slachtoffer los en ging ervandoor. De buit was vijftig euro.

LEES OOK: Overval op Primera aan de Westermarkt in Tilburg

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.