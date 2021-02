Luifel van Sligro in Veghel ingestort door meter sneeuw

Wachten op privacy instellingen... Foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision Mediaprodukties. Volgende Vorige vergroot 1/2 Luifel van Sligro in Veghel ingestort door opgehoopte sneeuw

Een luifel van het distributiecentrum van groothandel Sligro in Veghel is zondag ingestort door de sneeuw die erop lag. Medewerkers van het bedrijf aan de Doornhoek spraken over zeker een meter sneeuw op de overkapping.

Op het moment van instorting, was niemand op het bedrijf aan het werk. De luifel kon het gewicht niet dragen en kwam boven op vijf geparkeerde vrachtwagens terecht.

"Nadat de sneeuw was verwijderd en de luifel gestut, zijn de vrachtwagens er maandagmorgen weer onderuit gereden", vertelt woordvoerder Wilco Jansen. "Die hadden dus geen noemenswaardige schade." Maandagochtend is begonnen met het herstellen van de schade. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. Hoe groot de schade aan de luifel is, is nog niet bekend.

